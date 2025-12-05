Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü buluşmasında Türkiye şampiyonu engelli spor kulüpleriyle bir araya gelirken, Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireyler için geliştirdiği Engelli Bilgi Yönetim Sistemi (EnBYS) de ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleriyle buluştu. Programa Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, bürokratlar, akademisyenler ve STK temsilcileri de katıldı.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu özel günde çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturulduğunu belirterek, özel gereksinimli vatandaşları 'dua kaynağı' olarak nitelendirdi.

Büyükkılıç, 'Fırsat verildiği zaman neler yapılacağını gösteriyorlar. Ümmet Ekici ve ekibini tebrik ediyorum. Şartları zorlayarak, her gittiği yerden bizi arayarak, gönül insanın talebini yerine getiriyoruz, onların duası bizi ihya ediyor, şehrimizin huzuruna en büyük desteği sağlıyor. Bizleri mahcup etmediler, Türkiye Şampiyonu oldular' dedi. Bir doktor olarak özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü ifade eden Büyükkılıç, ilçe belediyeleriyle birlikte sorumluluklarını yerine getirme gayreti içinde olduklarını söyledi.

'3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sadece 1 günde hatırlatmak değil, 1 gün etkinlikler, farkındalıklar yapılacak ama her gün bu canlarımızın elinden tutmaya, ailelerine destek olmaya gayret edeceğiz' diyen Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel projeler ve özveriyle çalışan öğretmenlere de dikkat çekti.

Başkan Büyükkılıç, 'Hepimiz engelli adayıyız, eğitimden istihdama, sosyal hayattan kültürel etkinliklere kadar tüm engelleri kaldırmak hepimizin görevidir. Sayın Cumhurbaşkanımız insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor, bizim ecdadımız ayağı kırık leyleklere vakıf kurmuş bir ecdaddır. Hep birlikte daha kapsayıcı daha duyarlı, daha ulaşılabilir bir Kayseri için çaba gösterelim' ifadelerini kullandı.

Programda Sesi Görenler 1. Ligi'nde şampiyon olan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, ikinci ligde şampiyonluğa ulaşıp birinci lige yükselen Kayseri Talas İşitme Engelli Spor Kulübü ile Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kazandıkları kupaları Başkan Büyükkılıç ile birlikte sergiledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükkılıç, 'Fırsat verilince Türkiye Şampiyonu oluyorlar, Kayseri böyle güzel bir şehir, Kayseri her zaman şampiyonluğa, birinciliğe layık, sporcularımızı tebrik ediyorum. Destek başkandan, kupa bizden diyorlar' sözleriyle takımları tebrik etti. Büyükkılıç, judo, cirit atma gibi spor dallarında bireysel birinci olan sporcuları da kutladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Ümmet Ekici ise 'Bu kupayı kazanmakta en büyük desteği veren büyük başkan Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyoruz' dedi.

Programda, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, Büyükşehir Belediyesi'nin Engelli Bilgi Yönetim Sistemi'ni (EnBYS) tanıttı. Engelli birey ve ailelerinin afet esnasında ve sonrasında yaşadığı tecrübelerden örnekleri paylaşan Arın, engelli bireylerin yaşadığı zorlukların önlenebilecek zorluklar olduğuna dikkat çekerek, Başkan Büyükkılıç'ın talimatı ile engelli ve özel gereksinimli bireyleri kapsayan afet yönetimi prensibi ile Engelli Bilgi Yönetim Sistemi üzerine çalışmaya başladıklarını kaydetti.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Arın, Büyükşehir olarak üniversiteler ve akredite arama kurtarma dernekleri ile iş birliği halinde engelli bireylere yönelik düzenleyecekleri afet ve acil durumlar için afet farkındalık eğitimleri hakkında bilgiler vererek, bu doğrultuda eğitim modülleri oluşturduklarını söyledi. Oluşturulan eğitim modülleri ile projede birinci aşamanın tamamlandığını ifade eden Arın, modüllerle saha çalışanlarını, eğitmenleri ve engelli bireyleri eğitime tabi tutmayı düşündüklerini belirterek, talep halinde engelli bireyleri evlerinde ziyaret ederek afet ve farkındalık eğitiminin ardından Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın tasarladığı yazılımla, afet sonrasında ihtiyaç duyulacak engelli bireye dair önemli bilgileri kayıt altına alacaklarını dile getirdi.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Arın, bu uygulamanın sürdürülebilir olması için de 6 aylık periyotlarla kontroller sağlayacaklarını kaydederek, engelli bireylere afet anında ve sonrasında yapılması gerekenlere yönelik tatbikat eğitimleri verdiklerini anlattı.

Arın Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak afet ve acil durumlarda da engelli bireylerin yalnız bırakılmadığı afete dirençli bir Kayseri için çalıştıklarını vurguladı.

Program kapsamında, işitme engelli katılımcılara yönelik olarak, işaret dili kullanarak bilgilendirme yapan bir personel de görevlendirildi.

Program, Kayserili görme engelli sanatçı Ersin Çimen'in konseri ile sona erdi.