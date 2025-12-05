Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Nevşehir Merkez 3 Nolu Çim Saha'da özel sporcularımıza yönelik atletizm yarışmaları düzenlendi. Etkinlikte koşu ve atma dallarında gerçekleştirilen müsabakalara özel sporcularımız yoğun bir katılım gösterdi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir'de 9 kız mental, 10 erkek mental, 3 kız otizm, 6 erkek otizm, 6 erkek down ve 3 kız down sendromlu farklı yaş kategorilerinde piste çıkan sporcular, hem yeteneklerini sergiledi hem de centilmence bir mücadele ortaya koydular.

Etkinlikler kapsamında antrenörler, aileler ve gönüllü gençler sporcularımızı yalnız bırakmayarak coşkularına ortak oldular.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen yarışmaların ardından dereceye giren sporculara ve özel çocuklara madalyaları takdim edilirken, tüm katılımcılara etkinliğe sağladıkları destek ve katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Bu anlamlı günde gerçekleştirilen atletizm yarışmaları, özel sporcularımızın hem sportif başarıları hem de dayanışma ve birlik ruhunu öne çıkararak önemli bir sosyal farkındalık oluşturdu.