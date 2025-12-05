Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte daha dirençli bir Kayseri vizyonu doğrultusunda kentte atılan en önemli adımlardan biri olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, ilk etabın son bloğu olan D Blok'ta 153 bağımsız bölümün anahtar teslimini gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm hamlelerinden biri olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde önemli bir aşama daha kaydedilirken proje kapsamında, 1'inci Etap D Blok'ta yapımı tamamlanan 144 konut ve 9 işyeri olmak üzere toplam 153 bağımsız bölümün anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Kentin kalbi, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde modern, depreme dayanıklı, uzun ömürlü ve güvenli yaşam alanları oluşturan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 1'inci Etap D Blok 144 konut ve 9 işyerinin anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Törene Başkan Büyükkılıç ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hak sahipleri ile basın mensupları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende katılımcılara hitap eden Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Mahallesi'nin, birçok insanın çocukluğunun geçtiği, Kayserililerin yakından bildiği, şehrin merkezinde geçmişte en önemli prestij mahallelerden biri olduğunu hatırlatarak, 'Zaman içerisinde yapılaşmayı eskitince dönüşüm de olmazsa olmaz oluyor. O açıdan biz de burada başlatılmış olan projeleri tamamlama bağlamında gayretlerimizi sürdürüyor, etap etap da hayata geçiriyoruz' dedi.

Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yeni bloğun tamamlanmasını görmekten keyif aldıklarını ifade ederek, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti ve hak sahiplerinin yeni konutlarda huzur içerisinde oturmaları temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin gelişip, dönüşüp, güzelleşmekte olduğunu kaydederek, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri olarak şehrin merkezinde ve taşrasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ile dayanışma içerisinde dirençli şehirler oluşturma açısından önem arz eden bir yaklaşım ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nden Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'ne, Sur İçi Camii Kebir Kentsel Dönüşüm Projesi'nden Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi'ne kadar her alanda çalışmaları sürdürdüklerini belirten Büyükkılıç, 'Emlak Konut kuruluşumuzla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın talimatlarıyla yaptığımız anlaşmayla buradaki hak sahiplerinin de konutlarının yapılması için çalışmaların başladığını da paylaşıyorum' şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yapılan çalışmalar ile toplam 12 blokta 1122 konut ve 95 iş yeri olmak üzere toplamda 1217 bağımsız bölümü teslim etmiş olacaklarının altını çizerek, blokların altında ise 1500 araç kapasiteli otopark ile de önemli ve prestijli bir projeye imza attıklarını söyledi. Çalışmalarda yeşili önemsediklerine de dikkat çeken Büyükkılıç, '1'inci etabın toplam maliyeti 6 milyar TL'ye ulaşmaktadır. Bu rakamların göz ardı edilecek rakamlar olmadığını hatırlatmak istiyorum. 2'nci uygulama etabı sınırları içerisinde bulunan 13 blok 830 bağımsız bölüm, zemin üzeri 135 bin metrekare inşaat alanı ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı, harıl harıl çalışmalar devam etmekte. İnşallah bu alanda da hak sahiplerimize yerleri teslim edilecek' ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, proje kapsamındaki 3'üncü uygulama etabında 615 adet bağımsız bölüm bulunduğunu ve yaklaşık 58 bin metrekarelik inşaat alanıyla yüzde 90 oranında 550 bağımsız bölüm ile uzlaşma sağlandığını belirterek, çalışmanın devam edeceğini ve projenin mağduriyet oluşturmadan güven içerisinde süreceğini hatırlattı.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci Etap'ın 4 milyar 195 milyon TL maliyetle hayata geçtiğinin altını çizen Büyükkılıç, çalışmaların hızla devam ettiğini ve projenin depreme dayanıklılık bakımından önem arz ettiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, 'Yeni yapılan etapta 10 katı geçmeyen yapılarla Kayseri'mize bir zenginlik kazandıracak ve bunda da fedakârlık yaptığımızı, hizmeti önemseyen, dirençli şehirleri ve güvenliği önemseyen bir anlayış sergilediğimizi de paylaşmak isterim' dedi. Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediyelerinin de yüksek katlı yapılaşmanın ortadan kalkması yönünde hassasiyet gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Başkan Büyükkılıç, En İyi Riskli Alan İlan Eden ve Uygulayan Belediye Ödülü'nü aldıklarını da hatırlatarak, 'Depreme dayanıklı, güvenli ve yaşanabilir Sahabiye'yi oluştururken, 'En İyi Riskli Alan İlan Eden ve Uygulayan Belediye Ödülü'nü de bu projeyle aldığımızı sizlerle paylaşmak isterim. Bu çalışmaları yaparken Oruçreis'teki yapmış olduğumuz etaplarla ilgili de 572 konut teslim edildi, devam eden çalışmalarımız ile 618 bağımsız bölümden oluşan 2'nci etabın tamamlandığını ve bu ay içerisinde anahtar teslimi yapılacağının müjdesini vermek isterim' şeklinde konuştu. Büyükkılıç, Sur İçi Camii Kebir Kentsel Dönüşüm Projesi ile de Kayseri'ye yakışır bir çalışmayı daha tamamlayacaklarını kaydetti.

Büyükkılıç ayrıca 400 milyon TL'lik bir yatırımla Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi'ni de sürdürdüklerini dile getirerek, Sancaktepe ve Boztepe bölgesindeki hak sahiplerini Oruçreis'e taşıyıp diğer etapları da yapmak suretiyle oradaki beklentilere cevap verme yönünde çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

Kayseri belediyeciliğinin icraat ürettiğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, 'Kayseri belediyeciliği icraat üretir. Model belediyecilik anlayışı içerisinde bu çalışmaları yaparken bizden desteklerini esirgemeyen yerelde Sayın Valimiz, Ankara boyutunda değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz, olmazsa olmazımız Sayın Cumhurbaşkanımız, bizleri yüreklendiren, sahip çıkan cumhurbaşkanımıza da huzurlarınızda teşekkür ederek, Kayseri'miz her şeyin güzeline layık diyoruz' diye konuştu. Büyükkılıç, tamamlanan etabın hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunarak sözlerini noktaladı.

Konuşmasının başında özel, önemli ve anlamlı bir program gerçekleştirildiğine ve insanların yaşamını sürdürdüğü evlerin önemli olduğuna değinen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise kentsel dönüşüme dair çalışmaların bütün hızıyla sürdüğünü ifade ederek, Türkiye'nin iki önemli konusunun deprem ve terör meselesi olduğunu aktardı. Akar, deprem gerçeğini hatırlatarak depremde önemli olanın depreme dayanıklı yapılar inşa etmek olduğunu, kentsel dönüşümü devam ettirmenin gerekli olduğunu söyledi. Sahabiye Mahallesi'ni ihya eden bu projeyi gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür eden Akar, Büyükkılıç'a çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar temenni etti.

Kentsel dönüşümle ilgili Kayseri'deki anahtar teslim törenlerinin hep ayrı bir heyecana sahne olduğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek de 6 Şubat depremlerinde acıyı beraber gördüklerini, bu afette Başkan Büyükkılıç ile ilçe belediyelerinin deprem bölgesinde görev üstlenerek hizmet ettiklerini hatırlattı ve sözü kentsel dönüşümün önemine getirdi. Kentsel dönüşümün sadece güzel mahalle, daire ve bloklar olmadığına işaret eden Çiçek, Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda büyük bir mücadele verdiğini kaydetti. Vali Çiçek, konuşmasının sonunda Başkan Büyükkılıç'a, Kayseri'yi depreme hazır bir şehir yapmak için verdiği mücadeleden dolayı özel teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 1'inci Etap D Blok'ta yapımı tamamlanan 144 konut ve 9 işyeri olmak üzere toplam 153 bağımsız bölümün anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Temsili olarak anahtar teslimi yapılan hak sahipleri ise emeği geçenlere ve Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.

Program, protokolün teslim edilen daireleri incelemesi ile sona erdi.