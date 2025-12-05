Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Birlik Vakfı iş birliğinde Seyyid Burhaneddin'in 781. vefat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Seyyid-i Sırdan' temasıyla Anma Programı'na katıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kadim kent Kayseri'nin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimdeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu anlamda düzenlenen program ve faaliyetlere de desteğini sürdürüyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Birlik Vakfı Kayseri Şubesi iş birliğinde, Erciyes Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi, Kayseri İl Müftülüğü, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı ve KCETAŞ'ın katkılarıyla 'Seyyid-i Sırdan' Anma Programı düzenlendi.

Mevlana'nın hocası, Seyyid Burhaneddin-i Veli Hazretlerinin vefatının 781. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programın açılışı Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşirken, açılış programına Başkan Büyükkılıç ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı ve 23, 24 ve 25. Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ile akademisyenler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Seyyid Burhaneddin'i anlatan tanıtım videosu ile başlayan programda, konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, böylesi önemli bir etkinliğe Büyükşehir Belediyesi'nin de ev sahipliği yapmasının anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Makarr-ı Ulema ve Makarr-ı Evliya diye nitelendirilen Kayseri'de bir Allah dostunu andıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, şehrin etrafının Allah dostları ile kuşatıldığını, bu manevi iklimden istifade etmek gerektiğini, bu mantıkla çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Seyyid Burhaneddin'in herkesin hayatının içinde olduğunu, onu daha iyi anlamak, daha iyi tanımak gerektiğini anlattı. Akar, geleceğin teminatı gençliğe yapılacak yatırımın önemine vurgu yaparak, 'Akıl ve bilim diyoruz, bilgimizi geliştireceğiz, bunu etrafa yayacağız ve toplumu bu şekilde geliştireceğiz. En büyük yatırım gençlere yatırımdır, geleceğimizin teminatı gençlere yatırım yapacağız' dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise Kayseri'siz bir medeniyetin eksik olacağını belirterek, 'Biz farklı bir medeniyetin evlatlarıyız. Bizim medeniyetimiz şefkat, merhamet ve adalet üzerine kuruludur. Bu medeniyetimizin inşasında Kayseri'mizin bambaşka yeri vardır. Seyyid Burhaneddin'in anılma töreninde beraberiz. Bu programın ortaya çıkmasında emeği geçen Büyükşehir Belediyemize, Birlik Vakfımıza ve herkese çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel de programı organize edenlere teşekkür ederek, toplantıyı kültürel ve manevi değerlerin gençlere aktarılması açısından kıymetli bulduğunu ifade etti. Karayel, 'Valiliğimiz başta olmak üzere belediyelerimize, katkısı bulunan kamu kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel ise şehrin manevi mimarlarına sahip çıkmak istediklerini belirterek, 'İnşallah kalıcı ve güzel bir başlangıç oldu. Bundan sonra hem valiliğimiz hem büyükşehir belediye başkanlığımız ve bütün belediyelerimiz bu büyük insanlara ve şehrimizin insanlarına sahip çıkarlar ve kalıcı bir mirası hep birlikte paylaşmış oluruz' dedi.

Konuşmaların ardından, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'a Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK'in eğitmenleri ve kursiyerlerin hazırladığı tablo hediye edildi. Başkan Büyükkılıç'a da desteklerinden dolayı özel tasarım plaket takdim edildi.

Öte yandan, katılımın ücretsiz olduğu program kapsamında bu akşam saat 19.30'da Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Tasavvuf Konseri ve Sema Mukabelesi'nde TRT Sanatçısı Ömer Faruk Güney ve Kasidehan Aziz Hardal Kayserilileri mest edecek.