KASTOB Sakarya İl Temsilcisi Önder Karan yarışmayla ilgili yaptığı açılamada Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (KASTOB) çatısı altında, Kadın, Bilim, Kültür ve Sanat Komisyonu’nun girişimiyle düzenlenecek Uluslararası Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı, son başvuru tarihinin ise 15 Şubat 2024 olduğu kaydedildi.

KIYIDAKİ KADINLAR KONULU

‘Kıyıdaki Kadınlar’ temasının ele alındığı yarışmaya katılımcıların kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon türlerinde eserlerle başvuru yapabileceklerini belirten KASTOB 'dan yapılan açıklamada sanat ve kültür değeri yüksek, özgün ve nitelikli kısa film yapımını teşvik etmeyi hedefleyen yarışmada yedi dakikayı geçmeyecek eserlerin başvurularının “www.kastob.org.tr” üzerinden gerçekleştirileceğini ifade etti.

ÖDÜL DÜNYA KADINLAR GÜNÜ VERİLECEK

KASTOP Genel Başkanı Nevzat Duyar ve Yönetim Kurulu üyelerinin Sakarya ziyaretleri esnasında düzenlenmesine karar verilen yarışma etkinliğinin toplumun, medyanın, gençlerin, kısa film yapanların kadın konusundaki farkındalığının arttırılması ve konuya ilişkin bir toplumsal duyarlılığın kazandırılması, Karadeniz kadınlarının ve Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerdeki kadınların temsil ettikleri kültürel değerlerin bilinmesi amacını taşıyan yarışmanın ödül töreninin ise Dünya Kadınlar Gününe ithafen 2024 Mart ayında gerçekleştirileceği bildirildi.

BİRİNCİYE 50.000 TL ÖDÜL

Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Samsunlu Genç İş İnsanları Derneği, Görsel Sanatlar Vakfı ve Cam Tavanı Delen Kadınlar Platformunun destek verdiği yarışmada birinciye 50 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye ise 20 bin lira ödül takdim edilecek. Yarışmada ayrıca KASTOB Jürisi Özel Ödülü ve Gençlik Jürisi Özel Ödülü gibi özel ödüller de yer alacak.

KATOB

KASTOB Türkiye’nin Karadeniz bölgesindeki 24 il federasyonunu bir araya getiren köklü bir sivil toplum kuruluşu. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerde temsilcilikleri debulunan KASTOB bölgeye uluslararası bir boyut kazandırmayı hedefliyor.