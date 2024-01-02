CHP Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza YARDIMCI, AKP’nin 2023 yılındaki kültür sanat karnesini açıkladı. Yardımcı, AKP iktidarının yaklaşık 22 yıldır kendinden olmayana nefes aldırmama konusundaki kararlı tavrını 2023 yılında da sürdürdüğünü ifade etti. Genellikle tarikat ve cemaatlerin hedef göstermesi üzerine AKP’nin festival ve konser yasakladığını belirten YARDIMCI, “RTÜK sopasıyla dizileri sansürleyen ya da cezalandıran AKP, 2023 yılında kültür sanatta yine sınıfta kaldı” dedi.

AKP’nin seküler yaşam tarzını direkt hedef alan eylemlerine bu yıl da hız kesmeden devam ettiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı, konuya şu sözlerle tepki gösterdi:

“Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un TBMM’deki bütçe görüşmeleri esnasındaki konuşmasında da belirttiği gibi 46 etkinlik yasaklandı. Antalya’daki otelleriyle oldukça meşgul olan Bakan Ersoy, bu sayıyı az bulsa da özüne baktığımız zaman iptal edilen etkinlikler hep muhalif sanatçıların yer aldığı festival ya da konserler oldu. 22 yıllık AKP iktidarı kültür sanatta sınıfta kalsa da yasaklama konusunda üstün başarı gösterdi.”

AKP’nin Yasak Listesinden Seçmeler

CHP Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, AKP’nin 2023 yılında yasakladığı bazı yasakları şu şekilde açıkladı:

“2022’de yasaklanan Kozlu Fest’e bilet alan ancak yasak sebebiyle gidemeyenlerin davetli olduğu, Sinop’ta üç yıldır düzenlenen Kuzey Fest, Sinop Valiliği tarafından “huzur ortamı ile kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması” gerekçesiyle yasaklandı. 2014’ten itibaren düzenlenen Kazdağı Ekofest, 2022 yılında orman yangınları gerekçe gösterilerek iptal edilmesi sebebiyle festivalin bu yıl, 2023’te, yangın sezonu başlamadan yapılması için önceden önlem alınan ve 21-25 Haziran arasında Edremit Darıdere Tabiat Parkı’nda düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Kazdağı Ekofest, yine orman yangınları gerekçe gösterilerek yasaklandı. Bursa’da Nilüfer Müzik festivalinin bu yıl 7.’si düzenlenecekti ancak ani bir kararla Bursa Valiliği’nce gece konaklama ve alkol yasağı getirilmesi sebebiyle Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Müzik Festivali’ni iptal etme kararı aldıklarını duyurdu. Türkiye'nin en köklü film festivallerinden biri olan Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 60. Kez düzenlenecekti. Ancak "Kanun Hükmü" belgeseli üstünden çıkarılan tartışma sebebiyle festivalin 12 Eylül faşizminin ardından ilk kez iptal edilmesi yine Erdoğan iktidarına nasip oldu. Bu yıl 6.’sı düzenlenecek olan Çukurova Rock Festivali, etkinlikten saatler önce Adana Valiliği tarafından "etkinlik alanının içinde alkol satan büfelerin olması ve alkole bağlı cinsel saldırı, yaralama, hırsızlık gibi suçların oluşmasına yol açabileceği" gerekçesiyle yasaklandı.”

Festivallerin yanı sıra muhalif sanatçıların konserlerinin de iptal edilmesine tepki gösteren YARDIMCI, “Apolas Lermi, Ara Malikian, Aynur Doğan, Cem Adrian, Gökçe, Grup Yorum, Hande Yener,Korhan Özyıldız & Selçuk Balcı, K-POP Grubu Mirae, Mabel Matiz, Eypio, Melek Mosso, Melike Şahin, Metin & Kemal Kahraman, Niyazi Koyuncu gibi pek çok sanatçımızın konseri iptal edildi. Bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz” dedi.

2023’e AKP’nin yasakları damga vurdu

AKP’nin bu denli yasaklamalarına rağmen bizler kültür ve sanatın birleştirici gücüne inandıklarını belirten YARDIMCI, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında CHP’li belediyelerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızın kültür sanatla ilişkisini güçlendireceğiz. Kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözüne atıf yaparak 2024 yılında her belediyemizi bir sanat alanına çevireceğimize söz veriyorum” dedi. CHP Kültür ve Tuzim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının konuya ilişkin diğer değerlendirmeleri şu şekilde:

“Bu yıl özellikle kültür sanat alanında çok kıymetli sanatçılarımızı Burhan Çaçan, Kazım Akşar, Nuri Sesigüzel, Bozkurt İlham Gencer, Özkan Uğur, Erkin Koray, Metin Uca, Can Gürzap, ressam Orhan Taylan’ı kaybettik… Bu kayıplarımızı yılın son günlerinde bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyorum. Kültür sanat bir mücadele alanı, etkili ve etkin politikalarla AKP’nin yasakçı ve sansürcü tutumuna rağmen var olacağız. 2024 yılı hepimize sağlık, huzur ve başarı getirsin.”