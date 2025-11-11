Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gündür kayıp olan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılması ardından yaklaşık 3 saat sonra da annesi Huriye Helvacı da yürütülen arama çalışmaları sonucunda ölü olarak bulundu.

KASTAMONU (İGFA) -Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarından 2 Kasım 2025 tarihinde ayrıldıktan sonra kaybolan Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı bulmak için yürütülen arama çalışmaları 9. gününde acı bir sonuç verdi.

Arama çalışmaları sırasında önce 5 yaşındaki Osman Helvacı, Köseali köyünde uçurum kenarında cansız olarak bulundu.

Yaklaşık 3 saat sonra ise anne Huriye Helvacı'nın cansız bedenine, oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede ulaşıldı.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bozkurt'a bağlı Köseali köyünde 2 Kasım 2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için yürütülen çalışmalarda Osman Yaşar Helvacı'nın ardından saat 15.20'de aynı bölgede anne Huriye Helvacı'nın da cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı ayrıca, arama çalışmaları neticesinde cenazelerine ulaşılan anne ve oğlun bulunduğu köydeki çalışmaları inceleyerek basın mensuplarına açıklama yaptı.

https://twitter.com/kastamonuvalilk/status/1988253704764461563

Olayın adli boyutuyla ilgili soruşturma sürüyor.