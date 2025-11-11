Elazığ'da 5 Kasım 2025'te kaybolan 11 yaşındaki Veysel Bilen'in arama çalışmaları 6'ncı gününde sonuçlandı. Acı haberi duyuran Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

ELAZIĞ (İGFA) - Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kayıp Veysel Bilen'in arama çalışmalarının altıncı gününde sona erdiğini ve maalesef çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Vali Hatipoğlu, adli tahkikatın başlatıldığını ve sürecin hassasiyetle takip edildiğini belirterek, arama çalışmalarında görev alan Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, Özel Harekât timleri, Polis Su Altı Dalgıç Arama Kurtarma Timi, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Jandarma ile AFAD ekipleri ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 250 kişilik ekibin özverili çalıştığını vurguladı.

https://twitter.com/numanhatipoglu/status/1988234337175711871

Arama çalışmaları sırasında Gümüşkavak, Aksaray Hicret, Kızılay, Yemişlik, Kesrik Mahalleleri ile Yeniköy, Yalnız Köyü, Miyadun ve Tadım köyleri başta olmak üzere geniş bir alanda, yerleşim yerleri, kırsal bölgeler, kuyu, kanal, logar, foseptik çukurları, menfezler, dere yatakları, akarsular, mezarlıklar ve metruk yapılar titizlikle tarandı.

Vali Hatipoğlu, 'Bu elim olay bizleri derinden üzmüştür. Küçük Veysel'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Arama çalışmalarında büyük bir fedakârlık ve gayretle görev yapan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.