Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkan Adayı Mustafa Çiçek, seçim çalışmaları kapsamında Sosyete Pazarı esnafını ziyaret etti. Çarşı esnafıyla tek tek görüşen Çiçek, esnafın talep, sorun ve beklentilerini yerinde dinledi.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette esnaflarla sohbet eden Mustafa Çiçek, özellikle artan maliyetler, iş hacmindeki daralma ve mesleki sorunlara dikkat çekti.

Esnafın dile getirdiği her konunun not alındığını belirten Başkan Adayı Çiçek, göreve gelmeleri halinde çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini ifade etti.

Ziyaretlerin sadece seçim süreciyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Başkan Adayı Mustafa Çiçek, inşallah başkanlığa seçilmeleri halinde de esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdüreceklerini belirtti. Çiçek, görev süresi boyunca oda üyeleri ve esnaflarla her daim istişare halinde, ortak akıl ve katılımcı bir anlayışla yol yürüyeceklerini dile getirdi.

Esnaf odalarının, üyeleriyle güçlü bir bağ kurması gerektiğini vurgulayan Çiçek, 'Odamızın kapısı her zaman esnafımıza açık olacak. Terziler ve konfeksiyoncuların sesi olan, sahada bulunan ve çözüm üreten bir oda anlayışını birlikte inşa edeceğiz' dedi.

Ziyaret sırasında esnaflara gül hediye eden Başkan Adayı Mustafa Çiçek, tüm oda üyelerini 14 Ocak 2025 tarihinde Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Terziler ve Konfeksiyoncular Odası seçimlerine davet etti. Çiçek, esnafın desteğine talip olduklarını belirterek, güçlü bir yönetim anlayışıyla mesleğin geleceğini birlikte şekillendirmek istediklerini ifade etti.