Soğuk kış günlerinde üniversite öğrencilerini yalnız bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere her sabah ücretsiz sıcak çorba ve ekmek ikram ederek hem moral veriyor hem de destek oluyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaşam kalitesini yükseltecek sosyal projelere devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından BURFAŞ aracılığıyla üniversite öğrencilerine ücretsiz çorba ikramında bulunuluyor.

Her gün yaklaşık 1500 öğrenciye, özel olarak hazırlanan mobil araçla BURFAŞ görevlileri tarafından sıcak çorba ikram ediliyor. Sabah saatlerinde yapılan ikramla güne enerjik başlayan öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki BESAŞ tarafından üretilen paketli ekmek de veriliyor.

Öğrencilerden yoğun ilgi gören uygulama, kış aylarında hem ekonomik destek sağlıyor hem de gençlerin güne sıcak bir başlangıç yapmasına katkıda bulunuyor.

Uygulamadan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren öğrenciler, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.