Karatay Belediyespor Kulübü, Nevşehir'de düzenlenen Minik Altı Türkiye Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Masa tenisi branşında mücadele eden sporcular, hem kızlarda hem de erkeklerde Türkiye Şampiyonluğunu kazanarak Konya'ya ve Karatay'a çifte gurur yaşattı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da sporcuları tebrik ederek; 'Karatay'ın adını zirveye taşıyan gençlerimizi yürekten kutluyorum.' dedi.

KONYA (İGFA) - 13-14 Kasım tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Karatay Belediyespor'un genç yetenekleri gösterdikleri üstün performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Minik Altı Kızlar kategorisinde Ela Toprak Tokatlı, Minik Altı Erkekler kategorisinde ise Yusuf Eren Aydın Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

HASAN KILCA SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Elde edilen başarıyla Karatay'ın adını Türkiye'de bir kez daha zirveye taşıdıklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Başkan Kılca; 'Sporcularımızla bir kez daha gururlandık. Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Karatay'ımızı en güzel şekilde temsil ederek 2 altın madalya ile ilçemize döndüler. Kendilerini ve emeği geçen hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Karatay Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Gençlerimizin elde ettiği başarılar bizleri daha fazla destek vermeye teşvik ediyor. Her başarı, sporcularımızın inancının ve hocalarımızın emeğinin bir sonucudur. Karatay Belediyesi olarak bu gayreti desteklemeye devam edeceğiz; gençlerimizin yanında olmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Başarılarının devamını diliyorum.' ifadelerini kullandı.