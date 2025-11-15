Adana'nın ilk ve tek patika yarışı Varda Ultra Trail Koşusu, Adana'nın muhteşem doğal güzellikler arasında gerçekleştirildi.

ADANA (İGFA) - Türkiye'de sporcuların başlangıç noktasına trenle gittiği tek yarış olan Varda Ultra Trail'de; 14K, 27K ve 62K mesafelerinde yaklaşık bin sporcu mücadele etti.

Parkur içerisinde sayısız köprü geçişi, kanyon ve vadi boyunca, ana yol bağlantıları hariç neredeyse tamamı patika olan rotalar, su geçişleri ve eşsiz doğal güzellikleri içinde barındıran yarış; bir spor organizasyonu olmasının yanında Adana'nın tanıtımına da önemli katkı sağladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen koşularda; Türkiye Atletizm Federasyonu, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Pozantı Kaymakamlığı, Karaisalı Kaymakamlığı, Adana Running Spor Kulübü paydaşlar olarak yer aldı.

Cumartesi günü erken saatlerde sporcularla birlikte yarışın başlangıç noktasına trenle giden Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, yarışların başlangıç anonsunu yaptı.

Varda Ultra Trail'in 3'üncüsünü, Adana Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlediklerini belirten Güngör Geçer şunları söyledi: 'Adana yılın 300 günü güneşli bir şehrimiz ve farklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Tarihi Varda Köprüsü'nde son bulacak bu özel organizasyonda, sporcularımıza başarılar diliyorum. Spor Şehri Adana olarak, bu tür etkinliklerle turizme ve spora katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Adana'nın ilk ve tek patika koşusu Varda Ultra Trail'in 3'üncüsünü gerçekleştiriyoruz.

Doğanın kalbinde, tarihi Varda Köprüsü'nün eşsiz manzarasında koşulan bu özel organizasyon, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenleniyor ve her yıl daha da büyüyor. Bu yıl da yaklaşık 1000 sporcuyla, enerjisi yüksek, heyecanı bol bir güne tanıklık ediyoruz. Yarışları 3 farklı etapta gerçekleştiriyoruz. Başlangıç noktasına trenle gidilen tek yarış olma özelliği var.'