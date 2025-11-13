Bursa'da Büyükşehir Belediyesi'nin BKSTV aracılığıyla düzenlediği 21. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, 14 Kasım Cuma günü perdelerini açıyor

BURSA (İGFA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen '21. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali', 14-23 Kasım tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak.

Festivalde, 10'u yabancı 21 ekip, 38 temsil sergileyecek. Ayrıca atölyeler, söyleşiler ve çalıştaylar ile geleneksel Türk gölge tiyatrosu Karagöz, çağdaş sanat anlayışıyla harmanlanacak.

Asırlık bir geleneğin izlerini taşıyan, gölgelerle ışığın buluştuğu Türk gölge tiyatrosunun simgesi Karagöz oyunu, 21. kez düzenlenecek Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali ile yeniden perde açıyor. Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından UNIMA Türkiye Millî Merkezi'nin desteğiyle 14-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde, 11'i ulusal, 10'u yabancı toplam 21 ekip yer alacak. Arjantin, Bosna-Hersek, Meksika, İran, Yunanistan, Fransa, Endonezya ve Guatemala gibi ülkelerden sanatçılar, festival kapsamında kente konuk olacak.

Festivale katılan sanatçılar, kendi kültürlerinden örnekleri paylaşırken; 9'u biletli olmak üzere toplam 38 temsil gerçekleştirilecek.

Festivalin merkezi Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi olurken, Tayyare Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal ve Karagöz Müzesi de de farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 100 sanatçı, eğitmen ve uzmanın katılacağı festivalde, her yaştan bireye uygun 5 atölye çalışması, 1 söyleşi, 1 yuvarlak masa toplantısı ve 1 çalıştay düzenlenecek. Gelecek nesillere Karagöz'ü taşımak adına özellikle çocuklar için özel etkinlikler olacak.

PERDE, 'ŞEBO MÜZİKALİ' İLE AÇILIYOR

Festivalin açılış etkinliği 14 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Açılışta Kocaeli Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek 'Şebo Müzikali', müzikli ve eğlenceli kurgusuyla izleyicilere keyifli bir başlangıç sunacak.

Her yaş grubundan izleyiciyi sanatla buluşturmayı hedefleyen festival, Bursa'nın kültür ve sanat yaşamına uluslararası renk katmasının yanı sıra geleneksel Türk gölge tiyatrosunu çağdaş sanat anlayışıyla da buluşturmuş olacak.