Karabağlar Belediyesi, 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan depremde hayatını kaybeden 117 kişiyi unutmadı. Karabağlar Kent Konseyi tarafından 6 Şubat Anı Parkı'nda düzenlenen anma töreninde, depremin önemi ve Karabağlar 'da mahalle mahalle sürdürülen afet gönüllüsü eğitimleri ön plana çıkarıldı.

İZMİR (İGFA) - Etkinliğe Karabağlar Kent Konseyi Başkanı İbrahim Yılmaz, AKUT gönüllüleri, KAR-KUT ekibi(Karabağlar Arama Kurtarma), belediye başkan yardımcıları, siyasi parti ilçe temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Törende konuşan AKUT Gönüllüsü Murat Mete, deprem merkez üssü Sisam Adası olmasına rağmen en büyük yıkımın İzmir'de yaşandığını hatırlatarak, '700'den fazla bina ağır hasar aldı, 117 vatandaşımızı kaybettik. Bu kayıpların bir daha yaşanmaması için güvenli yapılarda yaşamak ve hazırlıklı olmak zorundayız' ifadelerini kullandı.

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı İbrahim Yılmaz, '30 Ekim 2020'de kaybettiklerimizi saygıyla anıyor, o günlerde gösterdiğimiz dayanışmayı hatırlıyoruz. Deprem bize bir gerçeği hatırlattı: Yıkılan duvarlar yeniden yapılır ama insanın insanla kurduğu bağ yıkılmaz. Biz Karabağlar Kent Konseyi olarak bu kentin vicdanıyız. Mahalle gönüllülerimizi afet bilinciyle donatarak ilk yardım, yangın söndürme ve temel arama kurtarma eğitimleri veriyoruz' dedi.

Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Arda Soner Tatlı ise, 'Doğal afetler arasında en çok kayba yol açan depremdir. Afetler üç aşamada ele alınır: afet öncesi, afet anı ve afet sonrası. İzmir depreminin, olası bir sonraki deprem için rehber olmasını diliyorum. Farkındalığı artırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Törende Karabağlar Müftülüğü Şube Müdürü Abdullah Altıntaş tarafından hayatını kaybeden vatandaşlar için dua okundu. Ardından katılımcılar alana çiçek bırakarak depremde yaşamını yitirenleri andı.

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Anma töreninin ardından Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde AKUT İzmir Ekibi Seminer Birimi Sorumlusu Esra Pullu tarafından Deprem Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi. Verilen eğitimde, deprem bilinçlendirme ve farkındalık konuları işlendi, mahalle gönüllülüğünün önemi sorumlulukları anlatıldı. Eğitim, 58 mahalle gönüllüsünün katılımıyla gerçekleştirildi ve KAR-KUT(Karabağlar Arama Kurtarma) ekipleri de programa destek verdi.