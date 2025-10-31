İstanbul ve Yalova'da cezaevi liderliğindeki suç şebekesine operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın detaylarını duyurduğu hücre evlerinin hedef alındığı operasyonda, kasten öldürme teşebbüsünden tefeciliğe kadar suçlarla ilgili 17 şüpheli yakalandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurduğu operasyonda, cezaevinde bulunan bir elebaşı yönetimindeki organize suç örgütüne yönelik baskınlarda 17 şüpheliyi yakaladıklarını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde düzenlenen eş zamanlı baskınlar, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi ve Yalova'da gerçekleştirildi.

Şüphelilerin hücre evleri hedef alındı.

Kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, 6136 sayılı Kanuna muhalefet (ateşli silahlar) ve TCK 188 (uyuşturucu ticareti) gibi eylemlerle suçlanan şebeke çökertildi.

Bakan Yerlikaya, 'Bu şehir eşkiyalarının vatandaşlarımıza zarar vermesi engellendi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, gereğini yapalım' çağrısı yaptı. 'Mücadelemiz, huzur ve güvenliğiniz içindir. Hiçbir suç örgütü milletimizin huzurunu bozamayacak' diyerek emeği geçenleri tebrik etti.