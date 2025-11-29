BALIKESİR (İGFA) - Kaz Dağları'nda doğa ve dayanıklılığı buluşturacak Kar Spor İda Ultra öncesi basın toplantısı düzenlendi. Beş farklı parkuruyla 16 ülkeden 1250 koşucuya ev sahipliği yapacak organizasyonda yarın 15K, 36K, 66K ve 110K parkurları; 30 Kasım Pazar günü ise 8,5K parkuru koşulacak.

Hattuşa Vacation Thermal Club'ta düzenlenen basın toplantısına; Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Yurt Yıldırım, Kar Spor İDA Ultra Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, Hattuşa Grup Turizm Direktörü İsmail Eyvaz, Kar Spor Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Alaftargil, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ile çok sayıda davetli katıldı.

5 PARKURDA DAYANIKLIK SINAVI

9'uncusu düzenlenecek Kar Spor İda Ultra'da bu yıl 110K, 66K, 36K, 15K ve 8,5K parkurları koşulacak. Çanakkale'den başlayıp Balıkesir'de sona eren parkurlarıyla iki ili kapsayan tek yarış olma özelliğine sahip Kar Spor İda Ultra, koşuculara Kaz Dağları'nın oksijen dolu patikalarında unutulmaz bir macera yaşatacak.

Rossist Event tarafından Türkiye'nin kış sporlarındaki dev markası Kar Spor isim sponsorluğunda düzenlenen yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Çanakkale Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,Edremit Kaymakamlığı, Ayvacık Kaymakamlığı, Küçükkuyu Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İDA S.A.R (Edremit Arama Kurtarma Derneği), UMKE desteklerinde, Edremit Belediyesi ana sponsorluğunda, Hattuşa Vacation Thermal Club konaklama sponsorluğunda, Züber, Manici Kasrı Hotel, Gürel Garden House, Eker sponsorluğunda, 2AS, Salewa, Edremit Ticaret Odası co-sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı birçok sporcuya ev sahipliği yapmaya hazırlanan yarışın sosyal sorumluluk partneri ise Adım Adım olacak.

16 ÜLKEDEN 1250 SPORCU KOŞACAK

Kar Spor İda Ultra, bu sene toplamda 16 ülkeden 1250 sporcunun katılımı ile koşulacak. Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra; Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, Almanya, Japonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Liberya, Endonezya, Azerbaycan, Bulgaristan, Fransa, Nijerya, Avusturya, Şili, Angola'dan sporcular zorlu ve bir o kadar da keyifli etaplarda kıyasıya mücadele verecek.

BAŞKAN ERTAŞ: 16 FARKLI ÜLKEDEN 1250 SPORCU MARATONUMUZDA MÜCADELE EDİYOR

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 'İda Ultra, bugün yalnızca bir spor etkinliği değil; Edremit'in doğasını, kültürünü ve ev sahipliği geleneğini dünyaya tanıtan uluslararası bir marka değeri haline gelmiştir. Bu organizasyon, ilk kez 2016 yılında, o dönem Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığım süreçte başlamıştı. Bugün geldiği noktada, doğru bir vizyonla başlatılan bir adımın nasıl büyük bir güce dönüşebileceğinin en somut örneklerinden biridir. Bu yıl 16 farklı ülkeden 1250 sporcu maratonumuzda mücadele ediyor. Hem Edremit'in hem de Kazdağları'nın adının duyulması için büyük önem taşıyan bu katılım, ilçemizin uluslararası alandaki görünürlüğünü her geçen yıl artırıyor. Sporun birleştirici gücü sayesinde Edremit, dünyanın dört bir yanından gelen misafirleriyle kültürel bir buluşma noktası haline geliyor' dedi.

'EDREMİT'İ SPORUN VE DOĞANIN MERKEZİ YAPMAK İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Organizasyonun ilçe ekonomisine ciddi katkı sağladığını dile getiren Başkan Ertaş, 'Konaklama tesislerimiz, restoranlarımız başta olmak üzere diğer işletmelerimiz, bu süreçte önemli bir hareketlilik yaşıyor. Spor turizmi, Edremit'in geleceğinde çok önemli bir yer tutuyor ve biz bu potansiyeli büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kaz Dağları'nın büyüleyici atmosferinde koşan tüm sporculara başarılar diliyorum. Doğaya saygıyı, dayanışmayı ve sportmenliği temel alan bu maratonun, Edremit'e katma değer sağlamaya devam edeceğine inancım tamdır. Edremit'i sporun ve doğanın merkezi yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Kaz Dağları'ndan bahsetmişken, sadece doğa güzelliğiyle değil; korunması gereken bir miras olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Bu nedenle organizasyonun tüm aşamalarında doğa hassasiyetini en üst düzeyde tutuyor, çevreye duyarlı bir planlama yürütüyoruz. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta organizasyon komitesi olmak üzere destek veren tüm kurumlara, sponsorlarımıza, gönüllülerimize ve belediyemizin özveriyle çalışan ekiplerine teşekkür ediyorum. Katılan tüm sporculara güzel bir yarış diliyorum' ifadelerini kullandı.

YURT YILDIRIM: KATILIMCILAR TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL ORTAMINDA 3 GÜN GEÇİRECEK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Yurt Yıldırım, 'Katılımcılar, Türkiye'nin en güzel ortamında barışın temsilcisi olan zeytin ağacı altında 3 gün geçirecek. Organizasyona desteklerde bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Katılımcılara 'ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim' sözleriyle başarılar diliyorum' diye ifadelerini kullandı.

POLAT DEDE: İNANILMAZ BİR COĞRAFYADA ETKİNLİK YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Kar Spor İDA Ultra Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, 'İlk kez 2015 yılında keşfe geldiğimiz Kaz Dağları'nı aslında hiç bilmediğimiz fark etmiştik. İçine girdikçe bile hala keşfedilmeyen güzellikler olduğunu fark ettik. İnanılmaz bir coğrafyada etkinlik yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk günden beri bir aile gibi olduk. Bu sene de her şey daha bir iyi şekilde ilerliyor. 16 köyden geçen bir yarış yapıyoruz ve inanılmaz bir destek alıyoruz. Bu topraklarda bu etkinliği düzenlemekten inanılmaz mutluyuz. Kar Spor İDA Ultra'da yağmur yağması bile katılımcılar tarafından bekleniyor. Balıkesir Valiliği'ne, Çanakkale Valiliğine, kaymakamlarıma, Balıkesir Belediyesine, Edremit Belediye Başkanı, Ticaret Odasına, Hattuşa Hotellerine, Kar Spor'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

İSMAİL EYVAZ: SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ

Hattuşa Grup Turizm Direktörü İsmail Eyvaz, 'Oksijen açısından en zengin bölge olan Kaz Dağları'nda sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Hattuşa ailesi olarak sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. İda Ultra'nın güçlü paydaşı olarak sporculara başarılar diliyoruz' diye konuştu.

ATAKAN ALAFTARGİL: HER GEÇEN YIL DAHA İYİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ

Kar Spor Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Alaftargil, '4 yıldır çıktığımız bu yolda çok güzel imzalar attık. Bu organizasyonun her geçen yıl daha iyi olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki yıllarda da hem sporcunun hem de sporun yanında olacağız. Olimpik kardeşiz, kayakçıyız. Güzel parkurlar doğa bize yabancı değil. Önümüzdeki yıllarda da daha güzel katkılar sunacağız' şeklinde konuştu.

AHMET ÇETİN: YARIŞIN KAZASIZ BELASIZ GEÇMESİNİ DİLİYORUZ

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, '3 yıldır bu kıymetli organizasyonun içinde yer alıyoruz. Biz de diğer paydaşlar ile birlikte bu organizasyona katkı sunmaktan mutluyuz. Turizm ve tarım bölgesindeyiz. Kaz Dağları eteklerindeyiz. Binlerce yıldır çok kıymetli bir yer. Turizmin daha da kıymetlenmesi açısından bu tarz organizasyonlara destek sunuyoruz. Yarışın kazasız belasız geçmesini diliyoruz. Burada olmaktan son derece mutluyuz. Katılımcılara başarılar diliyoruz' dedi.