Galatasaray Sutopu Kadın takımı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Kadınlar 1. Lig Altın grubunda mücadele eden Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Sutopu takımının davetiyle Nevşehir'e gelen Galatasaray Sutopu Kadın takımı Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı'yı makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Nevşehir Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyaret kapsamında Baş Antrenör Vladimir Markovic ve Yardımcı antrenör Rauf Denizer ile birlikte toplam 15 kadın sporcu Başkan Arı'yla güncel spor konuları hakkında görüş alışverişinde bulunurken Başkan Arı Nevşehir genelinde yapılan ve yapılacak olan spor yatırımları hakkında misafirlerine bilgiler verdi.

Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu kadın takımı 5-8 Aralık 2025 tarihleri arasında Çekya'da düzenlenecek olan Challenger Cup ve Galatasaray Sutopu Kadın takımı ise Conference Cup müsabakalarına katılacaklar. Avrupa'da düzenlenecek müsabakalar öncesinde ikili kamp programı kapsamında Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Galatasaray Sutopu kadın takımları bugün saat 16.30'da Nevşehir Spor Kompleksi Yarı Olimpik Yüzme havuzunda hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelecekler.

Belediye Başkanı Rasim Arı, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kulüp teknik kadrosuna ve sporculara Nevşehir'in doğal ürünlerinden oluşan bir hediye paketi hediye ederek teşekkür etti. Başkan Arı, yarın oynanacak olan Galatasaray - Nevşehir Belediyesi SK sutopu müsabakası için bütün Nevşehir halkını davet etti.