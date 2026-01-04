Edirne Yenimuhacir'de kadın kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği eserler, sergiyle belde halkının beğenisine sunuldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacir beldesinde Halk Eğitimi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, düzenlenen sergiyle vitrine çıktı.

Sergideki eserler, kursiyerlerin özveri ve üretkenliğini gözler önüne sererken, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Sergiye Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral ve Keşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Gül de katılarak kursiyerleri destekledi.

Etkinlikte, kadınların el emeği ürünleri büyük beğeni topladı ve kursiyerler için önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

Yıl boyunca sürdürülen kurs çalışmalarının ürünü olan sergi, belde halkına sanatsal becerileri ve üretkenliği yakından görme fırsatı sunarken, katılımcılar emeği geçen kursiyerleri ve usta öğreticileri tebrik etti. Yenimuhacir'de el sanatlarının yaşatılmaya devam edileceği vurgulandı.