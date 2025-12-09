Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeye yönelik iyi uygulamaları incelemek ve kadın istihdamını artıran örnekleri paylaşmak amacıyla Oyak Renault'da bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesine yönelik çalışmalarıyla Bursa'yı bu alanda örnek bir kent haline getirmeyi amaçlayan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, üye ziyaretleri kapsamında bu ay Oyak Renault'yu ziyaret etti. Ziyaret, fabrika turu ile başlarken, şirketin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik girişimleri yerinde incelendi.

Üretim hattında yapılan incelemelerin ardından, endüstriyel hayatta kadın temsiliyetini güçlendirmeye yönelik uygulamalar ve firmalar arası iyi örnekler değerlendirildi.

Programın açılışında konuşan Oyak Renault Tedarik Zinciri Direktörü ve Women Renault Group Türkiye Başkanı Sibel Bayat, şirketin çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarının kadınların iş yaşamında güçlendirilmesine yönelik çalışmaları desteklediğini vurguladı. Bayat, 'Bu konuda yalnızca şirket içinde değil, tüm ekosistemimizde etkin rol üstleniyoruz.' dedi.

Ardından söz alan İnsan Kaynakları Direktörü Tolga Görgülü, etkinlikte cinsiyet eşitliği, yaş ve kültürel çeşitlilik ile engellilik alanındaki kapsayıcı uygulamaları paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.