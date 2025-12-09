İstanbul'da Esenler Belediyesi'nin ev sahipliğinde 19-23 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 6. Esenler Film Festivali'nin yarışma ve yapım destek bölümü finalistleri belli oldu. Ödüller 23 Aralık'ta sahiplerini bulacak.

İSTANBUL (İGFA) - Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı gerçekleşecek Esenler Film Festivali'nde bu yıl da her iki kategoride de rekor sayıda başvuru yapıldı. Sinemaseverlere güçlü bir seçki sunmaya hazırlanan festivalde, önemli festivallerde finale kalmış yönetmenlerin filmleri de yarışacak.

10 FİLM ÖDÜLLER İÇİN YARIŞACAK!

Jüri başkanlığını Reis Çelik'in üstlendiği 'Kısa Film Yarışması'nda Özgür Nuri Çiçek 'in yönettiği Bir Sinefilin Dramı , Mahsum Taşkın'ın yönettiği Garan, Uluç Orhan Durmaçalış'ın yönettiği Hayaller Özgürlük İster, Onur Özkan'ın yönettiği Kavanoz, Özümcan Akın'ın yönettiği Kendi Saçını Kesen Berber, Nur Sultan Bulut'un yönettiği Kıyamet Önceki Gün Kopmuştu, Mehmet Oğuz Yıldırım'ın yönettiği Kudret, Turgut Kanal'ın yönettiği Mümeyyiz, Deniz Koloş'un yönettiği Ölüm Bizi Ayırana Dek ve Kazım Baynal'ın yönettiği Serezîpon filmleri festivalde ödül için yarışacak.

Festivalde kısa film yarışma seçkisi dışında; Emre Cef Kamhi'nin yönettiği Aslında Herkes, Kemal Akçay'ın yönettiği Babamın Arkadaşı, Mert Kartal'ın yönettiği Beyaz Karlar Altında, Nurten Kübra Altın'ın yönettiği Kılavuz, Abdullah Harun İlhan'ın yönettiği Özgür Kelimeler: Gazzeli Bir Şair, Batuhan Yıldız ve Kaan Elönü'nün yönettiği Pat, Ezgi Temel'in yönettiği Sakın Söyleme, Kerem Kurtuluş'un yönettiği Toprağa Dönüş, Hasan Ali Kılıçgün'ün yönettiği 30 Dakikadan Sonra ve Miray Kuyumcu'nun yönettiği 326 filmlerinin gösterimleri yapılacak.

FİNALİSTLERİN TAMAMINA TELİF ÖDENECEK

10 filmin finale kaldığı yarışma bölümünde; en iyi filme 60 bin TL, ikinci filme 50 bin TL, üçüncü filme 40 bin TL, bu yıl ilk kez verilecek Jüri Özel Ödülü'nü kazanan filme 30 bin TL ve önceki yıllarda olduğu gibi finale kalan ancak dereceye giremeyen 6 filme de 10'ar bin TL gösterim telifi olmak üzere toplam 240 bin TL ödül dağıtılacak.

KISA FİLM YAPIM DESTEK BÖLÜMÜNDE PROJELERE NAKDÎ VE AYNÎ DESTEK!

Festivalin kısa film projelerine nakdî ve aynî destek sağladığı 'Kısa Film Yapım Destek' bölümünde ise Feyyaz Ketenoğlu'nun 'Anons', Deniz Büyükkırlı'nın 'Aslı Başrol İstiyor', Yaşar Güney Yurdakul'un 'Bir Gece Kadar Uzak', Semih Sağman'ın 'Bir Kış Günü Babam Öldüğünde', Mehmet Nuri Kaya'nın 'Hydrocracy', Şahin Timur'un 'Kahvaltı Mülkiyetin Temelidir', Hasan Ete'nin 'Orfoz', Ozan Dindarik'in 'Öldükten Sonra Bir Gün', Efe Can Yıldız'ın 'Sessiz Bi' Muhteşemlik', Muhammet Emin Altunkaynak'ın 'Tavukkarası' isimli projeleri finalist olarak yarışacak.

Jüri tarafından seçilecek 3 projenin her birine 120'şer bin TL para ödülü verilecek.

Festival, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kamera ekipman, post prodüksiyon, ışık, ses ve afiş desteği ile sinema sektörüne verdiği desteği sürdürecek.

'Kısa Film Yapım Destek Bölümü'nde finale kalan projeler arasından seçilecek olanlara; İstenci Film Prodüksiyon Ekipman Desteği, Flod Post Color Desteği, Flod Post Kurgu Desteği, Holylight Işık Ekipman Desteği, Aytekin Sound Ses Ekipman Desteği ve Dart Duvar Afiş Ödülü Desteği olmak üzere altı farklı alanda ayni ödül verilecek.

Ödüller 23 Aralık akşamı Atlas Sineması'nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.