Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadınlara yönelik destekleri, 'Hasat Pazarı'nda bir kez daha hayat buldu.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de üretici kadınların el emeğiyle hazırladığı yöresel ve doğal ürünler, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Galatasaray Meydanı'nda kurulan stantlarda Mersinlilerle buluşuyor. 19 Ekim Pazar gününe kadar açık olacak olan pazarda, farklı ilçelerden gelen üreticilerin onlarca çeşit ürünü satışa sunuluyor.

Büyükşehir, kadın emeğine değer katan projeleriyle hem yerel üretimi güçlendiriyor hem de toplumsal dayanışmayı büyütüyor. Mut'un obruk peyniri, Gülnar'ın pekmezi ve kuş üzümü, Tarsus'un zeytini, ev yapımı salçalar, turşular, reçeller, sirkeler ve daha birçok doğal ürün pazarda yerini aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 'Hasat Pazarı'na kışlık alışveriş için gelen vatandaşlar, üretici kadınların tezgahlarından doğal ve sağlıklı ürünleri temin etmenin yanı sıra, yöresel tatları deneyimleme imkanı da buluyor. Kadın elinden çıkan bu ürünler sofralara bereket katarken, Mersin'in kültürel ve lezzet çeşitliliğini de gözler önüne seriyor.

SERT: 'KADIN ELİNDEN ÜRETİMİ VE DAYANIŞMAYI DESTEKLEMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nde görev yapan Burcu Sert, üretici kadınların güler yüzleriyle stant açtığını ve aylarca emek verdikleri ürünleri satışa sunduklarını anlatarak, 'Hasat Pazarımız Galatasaray Meydanı'nda 19 Ekim Pazar gününe kadar açık olacak. Tüm Mersinlileri, kadın elinden üretime destek olmak için Galatasaray Meydanı'na davet ediyoruz. Vatandaşlarımız Mut'un obruk peynirinden Gülnar'ın pekmezine, kuş üzümüne, salçalardan Tarsus zeytinine kadar birçok ürünü burada bulabilir. Büyükşehir olarak kadın elinden üretimi ve dayanışmayı desteklemekten mutluluk duyuyoruz' dedi.