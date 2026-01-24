Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye'nin küresel vitrinlerinden biri olan Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı, küresel ticarette yaşanan daralma ve belirsizliklerin gölgesinde sektör temsilcilerine moral ve umut verdi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonuyla; BEKSİAD, UTİB ve UHKİB destekleriyle düzenlenen fuar, dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla Türk üreticileri aynı platformda buluşturdu.

BURSA (İGFA) - 20-22 Ocak 2026 tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve bu yıl 21'incisi düzenlenen Junioshow'da, 0-12 yaş grubuna yönelik tüm sezonları kapsayan yeni koleksiyonlar sergilendi. Yaklaşık 80 firma, yurt içinden nitelikli alıcıların yanı sıra 44 ülkeden gelen yüzlerce yabancı alıcı ile iş görüşmeleri gerçekleştirerek yeni ticari bağlantılara imza attı. Özellikle UR-GE projeleri kapsamında sağlanan alım heyetleri, firmaların erişmekte zorlandığı pazarlara açılmasına önemli katkı sundu.



'Kendi Markalarımızla Dünyaya Açılıyoruz'

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Junioshow'un Bursa ve Türkiye tekstil sektörü açısından stratejik önemine dikkat çekerek, fuarların firmalar için en etkili tanıtım ve pazarlama araçlarından biri olduğunu vurguladı. Kuş, 'Bu fuarın en önemli özelliği, firmalarımızın kendi markaları, kendi tasarımlarıyla dünyaya açılması. Fason üretimin ötesine geçerek markalaşmayı destekleyen bu yapı, ihracatımız açısından çok kıymetli. UR-GE projeleriyle ulaşılamayan pazarlardan alıcıları Bursa'ya getiriyoruz. Bu da firmalarımıza ve ülkemize ciddi katkı sağlıyor' dedi.





'Junioshow, Dünyaya Açılan Penceremiz'

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit ise Junioshow'un sektör için bir başlangıç noktası niteliği taşıdığını ifade ederek, 'Fuarlar yeni sezonların start aldığı, koleksiyonların ilk kez görücüye çıktığı alanlar. Junioshow, firmalarımızın dünyaya açılan yüzü. Bu organizasyonun her geçen yıl daha da güçlenerek yoluna devam edeceğine inanıyoruz' diye konuştu.





Firmalardan Fuara Tam Not

Fuara ilk kez katılan firmalar da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. O Baby Firma Sahibi Burak Azizler, küresel rekabetin arttığı bir dönemde Türk ürünlerinin kaliteyle öne çıktığını vurgulayarak, 'Fiyat rekabeti yerine kaliteyi ön plana koyuyoruz. Alıcılar da bunu net şekilde görüyor. Junioshow, bu kaliteyi gösterebilmek için çok doğru bir platform' dedi.

Lady Gold Firma Sahibi Semra Vatansever, fuarın firmaların kendilerini konumlandırmaları açısından önemli olduğunu belirtirken, Beberotti Firma Sahibi Yasin Yeran ise daha nitelikli alıcı profiliyle karşılaştıklarını ifade etti. Yeran, 'Dünya genelinde bir daralma var ama Made in Türkiye algısı hâlâ güçlü. Bu fuar, o gücü canlı tutuyor' şeklinde konuştu.



'Krizden Çıkışın İşaretleri Görülüyor'

Sektörün köklü firmalarından Malkoç Bebe Genel Müdürü Asım Malkoç, beklentilerin üzerinde bir fuar geçirdiklerini söylerken, Coppa Bebe Firma Sahibi Mahmut Gülmez Junioshow'un uluslararası niteliğinin Bursa ve Türkiye için büyük bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Bebekevi Firma Sahibi Serkan Çetintaş ise fuarın sektörde bir toparlanma sinyali verdiğini belirterek, 'Gelen alıcı profili çok kaliteli. Türk mallarına yeniden güçlü bir yöneliş olduğunu görüyoruz. Junioshow, sektör için adeta bir çıkış noktası' değerlendirmesinde bulundu.





Yabancı Alıcılar Fuardan Mutlu Ayrıldı

İngiltere'nin Londra kentinden fuara katılan Braxton Kerr's UK Limited temsilcisi Mohammed Amin Choudhery, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fuara ilk kez katıldığını belirten Choudhery, fuar alanının düzeni, organizasyon kalitesi, konaklama ve misafirperverliğin son derece başarılı olduğunu söyledi. Toptan ticaret alanında faaliyet gösterdiklerini ifade eden Choudhery, aradıkları ürün ve iş ortaklarına fuar sayesinde kolaylıkla ulaştıklarını belirterek organizasyonun verimli geçtiğini vurguladı.

Filistin'den katılan Nanaket firması temsilcisi Nouran Al Zaeem, Junioshow'a beş yıldan bu yana düzenli olarak katıldıklarını ifade etti. Fuarın sektör için önemli bir buluşma noktası olduğunu belirten Al Zaeem, her yıl yeni iş bağlantıları kurma ve sektördeki yenilikleri takip etme imkânı bulduklarını söyledi.



Türk Ürünlerine Güven Artıyor

Tacikistan'ın Duşanbe kentinden fuara ilk kez katılan girişimci Pashmina Hacimatova, daha önce çalıştıkları markalarla yeniden bir araya gelme fırsatı bulduğunu ifade ederek, Türk firmalarıyla iş birliğini sürdürmeyi planladığını söyledi.



Kazakistan'dan çocuk giyim sektöründe faaliyet gösteren Leila Nurgaliyev ise fuarların firmalar arasında önemli iş birliklerine zemin hazırladığını dile getirdi. Türk ürünlerinin kalite açısından beklentilerini karşıladığını vurgulayan Nurgaliyev, Türkiye'nin güvenilir bir üretim altyapısına sahip olduğunu anlattı.



Kırgızistan ve Cezayir'den Yoğun İlgi

Kırgızistan'dan Dordoi Pazarı'nda toptan ticaret yapan Meerimai Sagynbekova, yaklaşık beş yıldır fuara düzenli olarak katıldıklarını belirterek organizasyonun her yıl daha da geliştiğini söyledi.

Cezayir'den gelen Bachir Doudou ise Bursa'da düzenlenen fuarlara daha önce de birçok kez katıldıklarını ifade etti. Özellikle çocuk giyim ve tekstil alanında Bursa üretimine ilginin yüksek olduğunu belirten Doudou, fuarın kendileri için verimli geçtiğini kaydetti.