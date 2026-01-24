Akaryakıt fiyatlarına 10 günde gelen 5. zam haberi araç sürücülerini de şaşırttı. Dün motorine gelen 1,43 liralık zammın ardından Salı günü de benzine 1,11 lira zam geliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Ortadoğu'da yaşanan sıcak gelişmeler, akaryakıt fiyatlarını derinden etkiliyor. Son 10 günde yapılan 4 zammın ardından 5'ncisi de Salı günü geliyor.

ABD ile İran arasındaki gerginlik, Suriye'deki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarında sürekli değişkenliğe neden oluyor. Dün motorine gelen 1,43 liralık zammın ardından Salı günü de benzine 1,11 lira zam geliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN 54.10 TL

MOTORİNE 57.34 TL

LPG 29.29 TL

Kaynak: RSS