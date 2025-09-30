Türkiye’nin en önemli müzik ve eğlence markalarından Jolly Joker, Paribu ana sponsorluğunda düzenlediği “Paribu Sunar: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri”ni büyük bir finalle kapatıyor.İSTANBUL (İGFA) - “Paribu Sunar: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri”nde Yıldız Tilbe, Hakan Altun ve Yaşar sahne alarak Harbiye Açıkhava’yı müzik şölenine dönüştürecek.

Konser serisi kapsamında bugüne kadar Harbiye’de; Berkay, Simge, Emre Aydın, Levent Yüksel, Derya Bedavacı ve Sıla müzikseverlerle buluştu. Sadece yerli sanatçılar değil, dünya sahnesinin önemli isimleri de Harbiye’deydi. Grammy adayı ABD’li grup Khruangbin, soul, rock ve psikedelik ezgileriyle unutulmaz bir performans sergileyerek müzikseverlere bambaşka bir deneyim yaşattı.

6 Ekim'de Yıldız Tilbe, 7 Ekim'de Hakan Altun, 8 Ekim'de Yaşar Jolly Joker’den unutulmaz bir sezona finali konserine imza atacak.

Jolly Joker, bu yaz Harbiye Açıkhava sahnesinde birbirinden özel isimleri ağırlayarak müzikseverlere dolu dolu bir sezon yaşattı. Şimdi ise sıra, üç gün sürecek bu final şöleniyle 'kışa merhaba' diyecek.