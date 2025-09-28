Yalova'da 6'ncı kattaki evinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği anlarda balkondan düşerek vefat eden nlü arabesk sanatçısı Güllü’nün ölümü, tüm Türkiye’yi ve sanatçı dostlarını yasa boğdu. Güllü ile ilgili özel bilgiler paylaşan Onur Akay, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.İSTANBUL (İGFA) - Gazeteci Tahir Sarıkaya’nın sunduğu Uyan Türkiyem isimli programa görüntülü bağlanarak, Güllü ile ilgili özel bilgiler paylaşan ünlü ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, ünlü sanatçı ile ilgili bir anısını anlatırken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Canlı yayında Güllü’nün denge sorunu olduğunu ve uzun süredir tedavi gördüğünü, beyninde denge kaybı olduğunu ifade ederek sanatçının hastanede çekilmiş özel fotoğraflarını da paylaşan Akay, yeni şarkısı ile ilgili de Bendeniz’e seslenerek herkesi şoke etti.

Söz ve müziği Almina Can Rencü imzalı Güllü’nün “Eylül Zamanı” isimli son şarkısının, söz ve müziği Bendeniz’e ait olan "Biri Var" isimli eserle nakaratlarının aynı olduğunu ve Bendeniz’in MESAM Teknik Bilim Kurulu’na başvurması gerektiğini dile getirdi. Akay, “Güllü yorumcu ve burada onun bir suçu yok bestekâr duygu alıntısı yapmış” ifadelerini de kullandı.

Intagram adresinden de paylaşım yapan Onur Akay, “Benim fikrim, beyninde denge kaybı olduğundan dolayı uzun süredir tedavi görüyordu ve denge sorunu nedeniyle bu kazanın yaşandığı yönünde ama görsel basında da dikkat çeken şüpheli detaylar çıkmaya devam ediyor. Kısa sürede gerçeklerin ortaya çıkmasını temenni ediyor. Tekrar Güllü ablaya Allah'tan rahmet ve tüm Türkiye'ye sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.