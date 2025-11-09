Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programı nedeniyle Ankara'da bazı güzergâhlarda trafik düzenlemesi yapılacak

ANKARA (İGFA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla 10 Kasım 2025 Pazartesi günü Anıtkabir'de anma programı düzenleneceği ve bu kapsamda ihtiyaç olması halinde 10 Kasım günü saat 01.00'den itibaren aşağıdaki güzergâhların araç trafiğine kapatılabileceği duyuruldu.

GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi, Turgut Reis Caddesi,

Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Celal Bayar Bulvarı'nın Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantları,

Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü ile buralara bağlanan tüm yollarda çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

10 Kasım Anma Törenleri Nedeniyle Araç Trafiğine Kapatılacak Yollar ⚠️ pic.twitter.com/b1mUAhofAL — Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) November 9, 2025