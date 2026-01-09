İzocam, Enerji Verimliliği Haftası'nda 'Doğru yalıtım, yarına yapılan en güçlü yatırımdır' mesajıyla; yalıtımın yalnızca bugünün tasarrufu değil, yapıların gelecekteki değeri ve sürdürülebilirliği için kritik bir yatırım olduğuna dikkat çekti.

İSTANBUL (İGFA) - İzocam, enerji verimliliği bilincinin artırılmasına dikkat çekmek amacıyla 05-11 Ocak tarihleri arasında kutlanan Enerji Verimliliği Haftası kapsamında 'Doğru yalıtım, yarına yapılan en güçlü yatırımdır' mesajı verdi.

61 yıllık köklü geçmişini, yarınlara yatırım anlayışıyla geleceğe taşıyan lider marka, doğru yalıtım uygulamalarının hem bugünün ihtiyaçlarını karşıladığını hem de yarının ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğine güçlü bir katkı sunduğunu vurguladı.

Bugün yapılan yalıtımın; yarının bütçesine, yaşam konforuna ve dünyasına yapılan bir yatırım olduğunu belirten İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, 'Enerji verimli yapılar sayesinde bugünden enerji tasarrufu sağlanırken, fatura maliyetleri azalmakta ve uzun vadede ciddi ekonomik avantajlar elde edilmektedir. Bununla birlikte yalıtım, çevresel etkiyi azaltan, daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanları sunan, can ve yaşam güvenliğini destekleyen bir unsurdur. En önemlisi ise gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuzun somut bir karşılığıdır' diye konuştu.

İzocam olarak; enerji verimliliğini yalnızca bireysel tasarrufla sınırlı görmeyip, ülke ekonomisi ve dünya kaynaklarının korunması açısından da kritik bir unsur olarak ele aldıklarını ifade eden Murat Savcı, 'Yalıtım, bir maliyet kalemi olarak değil, uzun vadede değer üreten bir yatırım aracı olarak konumlandırılmalıdır. Bu yaklaşım, bugünün yapılarını daha verimli hale getirirken, yarının çevresel ve ekonomik dengelerini de koruyan çok boyutlu bir de ğerler zinciri sunmaktadır' dedi.

SAVCI: 'YALITIMDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI'

Geçtiğimiz sene içerisinde TS 825 Standardı ve Ulusal Hesaplama Tebliği'nin ardından imzalanan İklim Kanunu ile enerji verimliliği standartlarının yeniden şekillendiğini belirten İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, binaları sürdürülebilir geleceğe hazırlayan bu düzenlemelerin, yalıtım sektöründe yeni bir dönemin kapılarını araladığını vurguladı.

Düzenlemelerin hem yalıtım sektörüne hem de ülke ekonomisine etkilerine dikkat çeken Murat Savcı, 'Türkiye'nin enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik 2025 yılı içinde yürürlüğe giren üç önemli yasal düzenleme; yalıtım sektöründe yeni bir dönemin başlangıcına işaret etmektedir. Kısa aralıklarla yayımlanan bu düzenlemeler; ülkemizin enerji ithalatını azaltma hedefiyle uyumlu biçimde, yalıtım sektöründe nitelikli büyümeyi desteklerk en, bina stokunun çevresel etkilerini azaltmayı ve yapıların uzun vadeli performansını artırmayı amaçlamaktadır. Teknik standartların yükseltilmesi ve stratejik uygulamaların sahaya yansıtılmasıyla hem ülke ekonomisine katkı sağlanması hem de bireysel enerji faturalarının düşürülmesi hedeflenmektedir' dedi.

Yasal düzenlemelerle geçerli olan değişiklikleri, Türkiye'nin enerji verimliliği hedefleri açısından son derece kritik bir dönüm noktası olarak yorumlayan Murat Savcı, 'Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ, yeni yapılacak binalarda enerji performansını artırmak amacıyla daha hassas ve bölgesel koşullara uygun bir hesaplama sistemini devreye alırken, TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı'ndaki güncellemelerle uyumlu biçimde, yalıtım kalınlıklarının artırılmasını ve U değerlerinin düşürülmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu tebliğ, yeni yapılacak binalar ın tasarımından uygulamasına kadar enerji performansı kriterlerini yeniden şekillendirerek çok daha hassas, bilimsel ve yerel koşullara uygun bir hesaplama metodolojisi ortaya koymuştur. Binaların enerji performansını ölçen ve sınıflandıran BEP-TR yazılımında yapılan bu kapsamlı güncelleme sayesinde, tasarım aşamasında binaların gerçek enerji ihtiyaçları daha doğru şekilde belirlenecek; iklim verilerine göre ısı yalıtım kalınlıkları ve uygulama detayları bölgesel gereksinimlere uygun biçimde optimize edilecektir. Tebliğ kapsamında meteorolojik istasyon sayısının 84'ten 730'a çıkarılması da ülkemizin coğrafi çeşitliliğini daha iyi yansıtan detaylı ve hassas enerji hesaplamalarını mümkün kılacaktır' diye konuştu.

Tebliğ ile birlikte getirilen en önemli değişikliklerden birinin de ısı yalıtım gereksinimlerinin yalnızca ısıtma ihtiyacına göre değil, aynı zamanda soğutma ihtiyacına göre de tanımlanması olduğunu vurgulayan Murat Savcı, 'Bundan böyle Türkiye'nin farklı iklim bölgelerindeki binalar artık hem yaz hem kış konforunu en az enerjiyle sağlamaya yönelik şekilde tasarlanacaktır. Geçtiğimiz yıl enerji ithalatı için yaklaşık 70 milyar dolar harcayan ülkemizde, enerjinin yaklaşık yüzde 33'ü binalarda tüketilmektedir. Bu tüketimin yüzde 80'i ise ısıtma ve soğutmaya ayrılmaktadır. Bu tablo, ısıtma ve soğutma giderlerinin azaltılmasının hem bireysel bütçeye hem de ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı açıkça ortaya koymaktadır' dedi.

Yasal düzenlemelerle yeniden güncellenen enerji verimliliği yaklaşımının; ülkemiz için yalnızca enerji tüketimini azaltan teknik bir gereklilik değil, aynı zamanda ekonomik, çevresel ve toplumsal açıdan yarına yapılan stratejik bir yatırım olarak öne çıktığını belirten İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında yaptığı açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

'Güncellenen standartlara uygun şekilde tasarlanan ve uygulanan enerji performansı yüksek binalar, daha düşük enerji tüketimi sayesinde uzun vadede önemli ekonomik avantajlar sağlayacaktır. Isınma ve soğutma giderlerinde sağlanan düşüş, yapıların işletme maliyetlerini azaltırken, bina değerinin korunmasına ve artmasına da katkı sunmaktadır. Aynı zamanda enerji ihtiyacının azalması; karbon salımının düşürülmesi, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir gelecek hedefleriyle doğrudan örtüşmektedir. Dolayısıyla enerji tasarrufu kısa vadeli bir kazanım değil, geleceğe yapılan bilinçli bir yatırım olarak değerlendirilmelidir.'