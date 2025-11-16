İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Büyükşehir'e bağlı İSU ekiplerinin İzmit'e atık bıraktığı görüntüleri yayınlayarak 'İzmit'in konteynerleri ve sokakları Büyükşehirin atık sahası değil!' dedi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu İSU'yu, İzmit sınırları içindeki konteyner ve yollara atık bırakmakla eleştirdi. Hürriyet, Akarca Mahallesi'nde çekilen görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi.

Başkan Hürriyet, geçtiğimiz aylarda da Büyükşehir ekiplerinin çöpleri İzmit'e ait konteynerlere bıraktığını kamuoyuna duyurduklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

'O gün 'bu kadar da olmaz' demiştik. Bugün Akarca Mahallesi'nde aynı manzaranın daha vahimini gördük. Bu kez İSU'ya ait bir araç, çalışma sırasında çıkan çamuru hem konteynere hem yola boşaltıyor. İzmit'in konteynerleri ve sokakları Büyükşehirin atık sahası değil! Buna rağmen aynı yöntemle, aynı anlayışla süren bir tablo var. Kentimizin düzenine, temizliğine ve emekçilerine yapılan bu saygısızlığa sessiz kalmayacağız.'