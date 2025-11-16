TBMM yerleşkesine yerleştirilen iki otomatik depozito iade makinesiyle, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları geri dönüşüme kazandırılacak.

ANKARA (İGFA) - TBMM yerleşkesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında iki otomatik depozito iade makinesi hizmete alındı. Makineler, Halkla İlişkiler Binası girişi ile personel kapalı otoparkının ikinci katına yerleştirildi.

Milletvekilleri ile Meclis personeli, üzerinde 'Depozitosu Olan Ambalaj (DOA)' logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını bu makinelere iade edebilecek. Her bir ambalajın depozito bedeli, kullanıcıların DOA mobil uygulaması üzerinden oluşturdukları e-cüzdan hesaplarına aktarılacak.

Makinelerin bakım ve dolum işlemleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ekiplerince düzenli olarak yapılacak. Uygulama ile ambalaj atıklarının doğaya karışmadan geri dönüşüm sürecine kazandırılması ve çalışanların Sıfır Atık uygulamasına teşvik edilmesi hedefleniyor.

TBMM'deki makine sayısının ilerleyen dönemlerde artırılması planlanıyor.