Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin organize ettiği yılbaşı etkinlikleriyle Belsa Meydanı, 2026'ya girerken kentin buluşma noktası oldu. Bir hafta boyunca süren etkinliklerde yeni yıl coşkusu İzmitliler tarafından hep birlikte yaşandı. Programları yaklaşık 500 bin kişi ziyaret etti.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler, her yaştan vatandaşı bir araya getirdi. Belediyenin kendi imkânlarıyla hazırladığı yılbaşı süslemeleri sayesinde Belsa Meydanı, hafta boyunca ziyaretçilerin ilgisini çeken renkli ve canlı bir atmosfere büründü.

Hafta boyunca açık kalan alanda atlıkarınca, Kapadokya balonu temalı fotoğraf alanı, el emeği ürün stantları, kar küresi, yılbaşı ağacı ve hatıra fotoğraf köşeleri yer aldı. Kurulan alanlar özellikle çocuklar ve aileler tarafından yoğun ilgi gördü. Ayrıca patlamış mısır, pamuk şeker, meyve, lokma, salep ve sıcak çikolata gibi ikramlar vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Hafta boyunca gerçekleşen programları yaklaşık 500 bin kişi takip etti.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ İLE SON BULDU

Akşam saatlerinde DJ Göktuğ Gönce, DJ Beril Özenbaş ve DJ Yağmur Aladağ'ın sahne aldığı performanslarla müzik ve eğlence zirveye ulaştı. İzmit Belediyesi'nin düzenlediği yılbaşı etkinlikleri, birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıktığı unutulmaz anlara sahne oldu. Etkinlikler, 00.00'da gerçekleştirilen havai fişek gösterisiyle görkemli bir şekilde sona erdi.