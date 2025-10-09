Kocaeli'de İzmit Belediyesi ve KOİDER iş birliğiyle hayata geçirilen Bağ Projesi'nin 2025 dönemi tanıtımı gerçekleştirildi. Kadınların iş hayatına katılımını artırmayı ve girişimcilik yoluyla ekonomik bağımsızlık kazanmalarını hedefleyen proje için başvurular başladı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) ortaklığında gerçekleşen Bağ Projesi tanıtım programına İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, KOİDER Başkanı Nihan Çakıcı, KOİDER yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda kadın girişimci adayı katıldı.

Bağ Projesi kapsamında, iş hayatına atılmak isteyen kadınlara girişimcilik yoluyla destek verilerek sürdürülebilir iş modelleri geliştirmeleri amaçlanıyor. Tanıtım birlikte proje için online başvurular alınmaya başlandı.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, kadınların girişimcilik yoluyla güçlenmesinin toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'Kadının emeği ve kararlılığı toplumun kalkınmasındaki en güçlü dinamik. Bizler de İzmit Belediyesi olarak kadınların iş hayatında güçlü ve etkili olması için her zaman yanlarındayız. KOİDER'in 2019 yılında başlattığı Bağ Projesi, kadınlara ekonomik özgürlük kazandıran değerli bir model. KOİDER ile birlikte 2022 yılında attığımız ilk adımın bugün daha da büyüyerek devam ettiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Kadınlar güçlenirse bir şehir değişir, biz de İzmit'te bu değişime katkı sunmaktan gurur duyuyoruz.' dedi.

KOİDER Başkanı Nihan Çakıcı ise projenin önemine vurgu yaptı.

Proje kapsamında alınan başvurular jüri tarafından değerlendirileceği, mülakat sürecini geçen girişimci adaylara ise alanında uzman kişiler tarafından eğitimler verileceği öğrenildi.

Eğitim programları ise finansal okuryazarlık, pazarlama, devlet destekleri, şirket kuruluş süreçleri ve kişisel gelişim gibi konuları kapsayacak.