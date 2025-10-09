İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşiminde görüşülen 2026 Mali Yılı Bütçesi, 6 milyar 600 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimi, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi başkanlığında gerçekleşti. Meclisin birinci birleşiminde komisyonlara havale edilen konuların görüşüldüğü toplantıda, 2026 Yılı Performans Programı ve 2026Mali Yılı Bütçesi oylandı. 6 milyar 600 milyon TL olarak belirlenen bütçe oy çokluğuyla kabul edildi.Başkan Vekili Çebi, yeni bütçenin Beylikdüzü halkı için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

2026 Yılı Performans Programı ve 2026 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için söz alan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Göktaş, kaynakların planlanandan daha hızlı değer kaybettiğine dikkati çekerek, 'Bizler Beylikdüzü olarak bu tabloyu gerekçe değil mücadele alanı olarak görüyoruz. Çünkü halkın cebindeki yük arttıkça bizim sorumluluğumuz da artıyor. Bu yüzden 2026 yılı bütçemiz sadece gelir ve gider planı değildir. Bu bütçe, enflasyonun yarattığı adaletsizliğe karşı sosyal bir kalkan olarak hazırlanmıştır. Her kuruşu adaletle her kalemi vicdanla planlanmıştır' dedi.

'TASARRUFUN ÖN PLANDA OLDUĞU SÜRDÜRÜLEBİLİR VE GERÇEK BİR BÜTÇE'

Bütçe oluşturulurken tasarrufun ön planda tutulduğuna dikkat çeken Göktaş, '2025 yılında 4 milyar 780 milyon TL olan belediye bütçemiz 2026 yılında 6 milyar 600 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu yaklaşık yüzde 38,08 oranında artış anlamına geliyor. Personel giderlerini çıkardığımız zaman diğer kalemlerdeki artışın sadece yüzde 14,49 olduğu görülmektedir. Bu artış salt bir büyüme değildir. Tasarrufun ön planda olduğu sürdürülebilir ve gerçek bir bütçe olduğu açıkça görülmektedir. Bazı müdürlüklerimizin bütçelerinde artışa değil azalışa gidilmiştir. Bazılarında da küçük artış yapılmıştır. Bu artışlar büyümeden kaynaklı değil, maliyet baskısından kaynaklanmaktadır. Sosyal belediyecilik anlayışını benimseyerek, adaletli kaynak yönetimini, planlı yatırımları ve her koşulda halktan yana duruş sergileyen şu anda haksız yere tutuklu bulunan Sayın Başkanımız Mehmet Murat Çalık'a ve aynı anlayışı benimseyip aynı yolda ilerleyen Sayın Başkan Vekilimiz Önder Serkan Çebi'ye Plan ve Bütçe Komisyonu adına teşekkür ediyorum. 2026 yılı bütçemizin Beylikdüzü halkına hayırlı, adil ve bereketli olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.