Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, spor başarılarından eğitim kurslarına, sağlık taramalarından kültürel etkinliklere kadar birçok alanda bu hafta da yoğun bir çalışma temposu sergiledi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm birimler, kente değer katan çalışmalarını bu hafta da aralıksız sürdürdü. Spor, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında gerçekleştirilen faaliyetler, vatandaşlardan takdir topladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen ve 3 binden fazla sporcunun katıldığı Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı. 15 Yaş Kızlar Kategorisi'nde milli sporcu Beren Kalyoncu Türkiye ikincisi olurken, Defne Ada Dönmez ve Alisa Dönmez milli takıma seçildi.

Yüzme branşında ise Fatma Çoban ve Erdem Yiğit, Antalya'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri'nde başarılı sonuçlar elde etti. Çoban, katıldığı tüm yarışlarda derece yaparak 6 milli takım barajını geçerken, Yiğit 50 metre kelebekte Türkiye 7'ncisi oldu. Muaythai Bölge Şampiyonası'nda ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları 23 birincilik, 8 ikincilik ve 3 üçüncülük olmak üzere toplam 34 madalya kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, U14 Kız Basketbol Takımı ile Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde sezonu tamamlayan sporcularla bir araya gelerek gençleri başarılarından dolayı tebrik etti.

Eğitim alanında da çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, GASMEK bünyesinde Rusça A1-A2 seviye kurslarını başlatıyor. Güvenevler Halil Karaduman Sanat ve Eğitim Merkezi'nde verilecek kurslara başvurular www.gasmek.org.tr adresinden yapılabilecek.

Sağlık hizmetleri kapsamında Kuzeyşehir'de 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla bilgilendirme çalışmaları yapılırken, mobil mamografi aracıyla taramalar gerçekleştirildi. Ayrıca 2026 EKPSS başvuru süreci için belediye ekipleri, engelli vatandaşlara bireysel danışmanlık ve yönlendirme desteği sunmaya başladı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda düzenlenen U-11 6 Şubat Deprem Turnuvası, 12 kulüp ve 240 sporcunun katılımıyla başarıyla tamamlandı. Kültür alanında ise Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel düzenlenen Gaziantep Mozaik Yarışması'nın kataloğu e-kitap olarak yayımlandı.

Öte yandan Gaziantep'e 'Gazi' ünvanı verilişinin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla 7-8 Şubat tarihlerinde Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde 'Gazilik Ünvanı Satranç Turnuvası' düzenlenecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çok yönlü hizmet anlayışıyla kentin sosyal, kültürel ve sportif hayatına katkı sunmaya devam ediyor.