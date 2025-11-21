İzmit Belediyesi'nin yürüttüğü 'Güçlü Kadın Güçlü Toplum' Projesinin ilk eğitimi Akpınar Gençlik Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşerek kadınların sosyal hayattaki konumlarına ve yaşadıkları sorunlara yönelik farkındalık sağladı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kocaeli Şubesi iş birliğinde yürütülen 'Güçlü Kadın Güçlü Toplum' Projesi kapsamında planlanan eğitimlerin ilki Akpınar Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çalışma hayatında olmayan 18-50 yaş arası kadınlara yönelik düzenlenen programın ilk oturumu 'Sosyal Yaşamda Kadın' başlığıyla yapıldı.

Katılımcı kadınların yoğun ilgi gösterdiği eğitim; interaktif, katılımcı ve oldukça verimli bir ortamda geçti.

Eğitimde kadınların sosyal hayattaki konumları, yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlarla baş etme yöntemleri ele alındı. Proje, kadınların kendi haklarını bilmesini, toplumsal hayata daha güçlü katılmasını ve problem çözme becerilerini geliştirmesini hedefliyor. Aynı zamanda farkındalıklarını ailelerine ve çevrelerine yansıtmaları amaçlanıyor.