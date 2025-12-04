Milli Eğitim Bakanlığı'nın Maarif Çocuk Dergisi'nin 2. sayısı 'Her Çocuk Bir Fidandır' temasıyla yayımlandı. Dergide doğa sevgisi, bilim ve sanat gibi temalar ele alınıyor. Bakan Yusuf Tekin genç neslin önemine vurgu yaparak 'kökü bu topraklarda' dedi.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan Maarif Çocuk Dergisi'nin ilk sayısı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yayımlanmıştı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel prensiplerine uygun bir eğitim aracı olarak öğrencilerin hem akademik gelişimlerini desteklemek hem de kişisel, sosyal ve kültürel yönlerini güçlendirmek amacıyla hazırlanan Maarif Çocuk Dergisi'nin güz sayısı da okuyucularla buluştu.

Hem öğretici hem eğlenceli içeriklerin bulunduğu derginin güz sayısı, 'Her Çocuk Bir Fidandır' temasıyla hazırlandı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dergideki ön sözünde, 'kökünü bu toprakların değerlerine salan, dalını bilime, sanata ve merhamete uzatan bir nesil' hedeflediklerini vurgulayarak şu ifadelere yer vererek, 'Maarif Çocuk Dergimizi, bu yolculuğunuza eşlik etmesi için hazırladık. Sayfalarında doğayı tanıyacak, çevreyi korumanın sorumluluktan öte bir aidiyet meselesi olduğunu fark edeceksiniz. Bilginin ve sanatın ışığında hem aklınızı geliştirecek hem de kalbinizi besleyeceksiniz. Bir hikâyede cesareti, bir oyunda birlikte hareket etmeyi, bir etkinlikte emeğin nasıl değere dönüştüğünü göreceksiniz. Böylece hem kendi dünyanızı hem de bu ülkenin geleceğini güzelleştirmiş olacaksınız.' dedi.

Dergide, Yeşil Vatanı Korumak: İklim Değişikliği ve Ormanlarımız, Dijital Dünyada Haklarımız, Pamuk Tavşan ve Şirin Kasabalıların yeni macerası, Bilimbik'in Gizli Mesaj Deneyi gibi merak uyandıran bilgilendirme yazıları, bulmacalar ve bilimsel deneyler gibi pek çok etkinlik yer alıyor.

Maarif Çocuk Dergisi'nin güz sayısına ulaşmak için tıklayabilirsiniz