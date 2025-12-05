Maltepe Belediyesi Üreten Engelliler Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Maltepe İsmet İnönü İlkokulu öğrencilerini konuk ederek ortak bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Engelli ve özel gereksinimli bireylerin üretime, öğrenmeye ve gelişmesine destek veren Feyzullah Mahallesi Ayerdem Sokak'ta bulunan merkezde yapılan çalışmada, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları güçlükleri görünür kılmak, haklarına yönelik farkındalığı artırmak ve herkes için erişilebilir bir toplum inşa etmenin gerekliliği bir kez daha hatırlatıldı.

Birbirleriyle sohbet ederek arkadaşlık kuran öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde anahtarlık tasarladılar. Uygulamalı atölyede öğrenciler el becerilerini geliştirerek üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar. Merkez yöneticileri bu ziyaretin toplumsal farkındalığı artırdığına değinirken okul yönetimi ise engellerin kaldırılması için farkındalık oluşturmanın sadece bir görev değil aynı zamanda herkesin ortak sorumluğu olduğunu ifade ettiler.

Program öğrencilere sunulan hediye ve ikramların ardından sona erdi.