Sanat atölyesinde ritim etkinliğine, mühendislik atölyesinde uçak yapımı çalışmalara katılan öğrenciler, kendilerine önem vererek etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki etkinlikte, farklı engel gruplarına göre tasarlanan masalarda öğrencilerin bilime ilgi duyması ve problem çözme yeteneklerini geliştirilmesi amaçlandı.

BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, özel gereksinimli öğrenciler bilim, sanat, teknoloji ve mühendislik alanlarında çeşitli etkinliklere katılarak keyifli bir gün geçirdi.

