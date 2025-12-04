Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonunda düzenlediği 'E-Atıksız Zihinler Dijital Bilgi Yarışması' ile gençler, sıfır atık yönetim sistemi, elektrikli ve elektronik atıklar konusunda bilinçlendirildi.

BURSA (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü iş birliğiyle Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında çeşitli etkinlikle düzenlendi.

'İsrafı Kapat, Faydayı Aç' temasıyla hazırlanan 'E-Atıksız Zihinler Dijital Bilgi Yarışması'na, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Tophane MTAL, Atatürk MTAL ve OİB MTAL'den 647 öğrenci katıldı.

Yarışmada, bilgisayarlardan telefonlara, küçük ev aletlerinden kablolara kadar tüm elektronik atıkların doğru yönetiminin önemine dikkat çekildi. Etkinlikler sayesinde öğrencilerin elektronik atık konusunda bilinçlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşmasına katkı sağlandı. Programla, gereksiz enerji kullanımının azaltılması, elektronik eşyaların doğru biçimde değerlendirilmesi ve doğa dostu alışkanlıkların yaygınlaştırılması amaçlandı. Eğitimlerin sonunda katılımcılara dijital sertifika verilirken, yarışmaların her oturumunda ilk 10'a giren 70 öğrenciye de Büyükşehir Belediyesi B Kafe tesislerinde ikramlar sunuldu.

Organizasyon büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'ne ve Marmara Belediyeler Birliği'ne teşekkür etti.