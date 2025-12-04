Konya'da Selçuklu Belediyesi, sanata ve eğitime verdiği önemi bir kez daha göstererek Türkiye'nin en kapsamlı ve modern liselerinden biri olan Güzel Sanatlar Lisesi'nin yapımını tamamladı.

KONYA (İGFA) - Eğitime yönelik vizyoner yatırımlarıyla öne çıkan Selçuklu Belediyesi, Parsana Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi ile Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi daha hayata geçirdi. Modern mimarisi ve güçlü teknik donanımıyla dikkat çeken lise, eğitim dünyasına ilham ve umut vermeye hazırlanıyor.

Yetenekli gençlerin umut ışığı olacak ve alanlarında keşfedilmesini sağlayacak olan okul, 10 bin 885 metrekare alana inşa edildi. Bodrum, zemin ve 1 kattan oluşan yapı, bünyesinde 16 adet kültür dersliği, 2 adet laboratuvar, 11 adet atölye, 7 adet müzik dersliği, 34 adet bireysel çalışma odası, kütüphane, kantin, çok amaçlı salon, sergi alanı, müze, 450 kişilik konferans salonu ve fuaye alanını bulunduruyor.

Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi'ni Konya'ya kazandırmanın büyük mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Bugüne kadar Selçuklu'da eğitim alanında birçok önemli çalışmayı hayata geçirdik ve şimdi tüm bu yatırımlarımızı taçlandıracak çok değerli bir eseri daha şehrimize kazandırmış bulunuyoruz. Çağın ihtiyaçlarına uygun modern altyapısıyla Türkiye'ye örnek olacağına inandığım bu lisemiz, Selçuklu'nun kültür ve sanat vizyonuna farklı bir soluk getirecek. Burada eğitim alacak gençlerimizin, kendilerine sunulan imkânlarla yeteneklerini ortaya çıkaracağına ve sanat dünyasına yeni değerler kazandırılacağına yürekten inanıyorum. Modern mimarisi ve geniş eğitim alanlarıyla öne çıkan okulumuza öğrencilerimizi en kısa sürede kavuşturmak için sabırsızlanıyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi gençlerimizin yanında olmaya, eğitime ve sanata yatırım yapmaya devam edeceğiz. Güzel Sanatlar Lisemizin Konyamıza, Selçuklumuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.