Bursa AB Bilgi Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında GUHEM'de düzenlediği 'Yıldızlara Dokunan Eller' programıyla engelli çocuklara uzay ve bilimle iç içe, erişilebilir ve kapsayıcı bir öğrenme deneyimi sundu.

BURSA (İGFA) - Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Bursa AB Bilgi Merkezi tarafından Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) düzenlenen 'Yıldızlara Dokunan Eller' etkinliği, çocukların bilime erişimini kolaylaştıran önemli program olarak gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği'nin engelli bireylerin toplumsal yaşama eşit ve etkin katılımını teşvik eden Engellilik Eylem Yol Haritası temel ilkelerini vurgulayan etkinlikte çocuklar, bilimle deneyimleyerek öğrenebilecekleri uygulamalar ve etkinliklerle buluşturuldu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç'ın da katıldığı interaktif deneyimler ve uzay temalı uygulamalarla dolu program, minik katılımcıların merak duygusunu güçlendiren keyifli bir buluşmaya dönüştü.

'UZAY VE HAVACILIK FAALİYETLERİ YENİ NESLİN HAYALLERİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR'

Ekinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 'BTSO'nun en vizyoner projelerinden biri olan GUHEM'de engelli evlatlarımızla bir araya geldik. Çocuklarımızın toplumsal yaşamda daha rahat yer alabilmeleri ve eğitim süreçlerini destekleyecek fiziki koşulların güçlendirilmesi hepimizin ortak sorumluluğu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirdiğimiz GUHEM de bu kapsamda çocuklarımıza erişilebilir deneyimler sunan çok önemli bir merkez.' ifadelerini kullandı.

Burkay, etkinliğin hem bilimsel farkındalık hem de sosyal kapsayıcılık açısından güçlü bir örnek olduğunu belirterek şunları kaydetti:

'Bu merkezde çocuklarımızın uzay ve havacılıktaki vizyonlarını geliştiren önemli aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Bursa AB Bilgi Merkezimizle birlikte düzenlediğimiz bu program, çocuklarımızın burada deneyim kazanmalarını, bilime temas etmelerini ve hayal güçlerini artırmasına katkı sağlayan güzel bir buluşma oldu.'