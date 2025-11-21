İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kentimiz İzmir Derneği'nin sosyal girişimi Kontak - Yenilikçi Öğrenme Merkezi'ni ziyaret etti.

İZMİR (İGFA) - Buradaki etkinliklere katılan çocuklarla buluşan Başkan Tugay, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü de kutlayarak, 'Onlara güzel ve mutlu bir gelecek hazırlamak bizim en büyük görevimiz. Her şey çocuklar için' dedi.

Kontak - Yenilikçi Öğrenme Merkezi'ndeki eğitim programına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri bünyesindeki öğrenciler burada sürpriz bir buluşmaya tanık oldu.

Merkezi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı. Başkan Tugay'a ziyareti sırasında Kentimiz İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce de eşlik etti.

Kontak Yenilikçi Öğrenme Merkezi'nde çocukların robotik kodlamadan astronomiye, sayısal bilimlerden güzel sanatlara kadar çok geniş bir yelpazede ufuk açan etkinliklere katıldığını ve bu sosyal girişimi çok değerli bulduğunu ifade eden Başkan Tugay, emeği geçenlere teşekkür etti.

'EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZ'

Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle böyle bir buluşmanın kendisi açısından heyecan verici olduğunu da vurgulayan Tugay, 'Çocuklarımız bizim en değerli varlığımız. Onlara güzel ve mutlu bir gelecek hazırlamak bizim en büyük görevimiz. Her şey çocuklar için' dedi.