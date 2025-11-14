Kocaeli İzmit Belediyesi diyetisyenleri, Dünya Diyabet Farkındalık Günü'nde diyabetin doğru beslenme ve erken tanıyla kontrol altına alınabileceğini vurgulayarak toplumda farkındalık çağrısı yaptı.

KOCAELİ (İGFA) - 14 Kasım Dünya Diyabet Farkındalık Günü kapsamında konuşan Diyetisyen Emre Damar, diyabetin erken tanı, doğru beslenme ve düzenli egzersizle kontrol altına alınabileceğini vurgulayarak 'Sağlıklı bir İzmit için hep birlikte güçlü olalım' dedi. Uzman Diyetisyen Dilan Avcı, diyabetin sağlıklı ve dengeli beslenmeyle önlenebileceğini, rafine şeker ve beyaz undan uzak durulması gerektiğini belirtti. Diyetisyen Hilal Katırağ Demir ise düzenli doktor kontrolleri, kan şekeri takibi ve günlük yürüyüşün diyabetle kaliteli yaşam için önemli olduğunu söyledi ve diyabetli bireylerin yanında olduklarını ifade etti.

'HEP BİRLİKTE GÜÇLÜ OLALIM'

Diyetisyen Emre Damar 14 Kasım Dünya Diyabet Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, 'Diyabet, halk arasında da bilinen adıyla şeker hastalığı, dünyada milyonlarca kişi tarafından görülen kronik bir hastalıktır. Ancak erken tanı, doğru beslenme ve düzenli egzersiz ile diyabeti kontrol altına alabilmek mümkündür. Bugün amacımız, diyabetle yaşamanın da sağlıklı bir yaşam olduğunu hatırlatmaktır. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde diyabetin farkında olalım, sağlıklı bir İzmit için hep birlikte güçlü olalım' dedi.

'DİYABET ÖNLENEBİLİR BİR RAHATSIZLIKTIR'

Uzman Diyetisyen Dilan Avcı ise, 'Diyabetten korunmak için en önemli adım sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmektir. Rafine şeker ve beyaz un tüketimini azaltmak, sebze meyvelere yer vermek ve kaliteli protein kaynaklarından faydalanmak gerekir. Düzenli öğünler, yeterli su tüketimi ve porsiyon kontrolüyle birlikte diyabet önlenebilir bir rahatsızlıktır' ifadelerini kullandı.

'DİYABETLİ BİREYLERİN YANINDAYIZ'

Diyetisyen Hilal Katırağ Demir ise Dünya Diyabet Farkındalık Günü ile ilgili olarak, 'Her bireyin hikayesi farklıdır ama hedefimiz ortaktır. Daha sağlıklı, daha güçlü bir yaşam. Doktor kontrolleri, kan şekeri takibi, günlük 30 dakika tempolu yürüyüş ve yaşam tarzı değişiklikleri diyabetle kaliteli bir yaşamın anahtarıdır. Diyabete karşı mücadele; sevgiyle, saygıyla ve dayanışmayla mümkündür. Kendiniz için attığınız her adım, sevdikleriniz için umut taşır. Biz diyabetli bireylerin yanındayız. Çünkü bu hepimizin ortak sorumluluğu. Dünya Diyabet Günü'nde diyabete karşı farkında olalım' şeklinde konuştu.