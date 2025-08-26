İzmit Belediyesinin eğitim alanındaki vizyon projelerinden biri olan Çınar Akademi, öğrencilerinin YKS’de elde ettiği sonuçlarla kentin gurur kaynağı olduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin hayata kazandırdığı Çınar Akademi, kentin gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Çınar Akademi öğrencileri 2024-2025 eğitim öğretim yılında girdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) önemli bir başarıya imza attı.

Toplam 86 öğrencinin sınava katıldığı Çınar Akademi’de, 69 öğrenci tercih yaparken, bu öğrencilerden 50’si üniversitelere yerleşme hakkı kazandı. Böylece tercih yapan öğrenciler arasında yerleşme oranı yüzde 72 olarak gerçekleşti.

Çınar Akademi öğrencilerinden bir kısmı devlet üniversitelerine, bir kısmı ise vakıf üniversitelerinin burslu programlarına yerleşti. Çınar Akademi’den yaptığı açıklamada; üniversiteye yerleşen öğrencileri tebrik ederek, “Başarılarının devamını diliyoruz. Bu süreçte özveriyle emek veren öğrenci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.