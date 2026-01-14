İzmit Belediyesi, Akıllı Park Uygulaması ile parklarda güvenliği ve ücretsiz internet erişimini güçlendirirken, çevreyi kirletenleri anlık olarak tespit ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği Akıllı Park Uygulaması kapsamında parklarda güvenliği artıran ve dijital erişimi güçlendiren çalışmalarını sürdürüyor. Uygulama ile parklara güvenlik kamerası sistemleri kurulurken, vatandaşların ücretsiz internet erişiminden faydalanması sağlanıyor, çevreyi kirletenler anlık olarak tespit ediliyor.

İzmit Belediyesi, Akıllı Park Uygulaması kapsamında çalışmalara Alikahya Hasan Bitmez Parkı ile başladı. Turgut Mustafa Pehlivan Parkı ve Sabri Yalım Parkı'nda güvenlik kamerası sistemleri aktif şekilde hizmet verirken, Sabri Yalım Parkı'nda ücretsiz WiFi erişimi de sağlanıyor. Vatandaşlar, 'İzmitBelediyesiÜcretsizİnternet' ağı üzerinden şifresiz olarak internete bağlanabiliyor. Ücretsiz internet hizmeti parklara ek olarak Leyla Atakan ve Çetin Emeç kütüphanelerinde, Gülümse Kafelerde de kullanıma açık. Kırsal mahallelerde ise pandemi döneminde hayata geçirilen uydu destekli KöyNet internet hizmeti kesintisiz biçimde devam ediyor.

KAMERA SİSTEMLERİ YAYGINLAŞIYOR

Akıllı Park Uygulaması kapsamında güvenlik altyapısı kent genelinde genişletilmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Hacı Hızır ve Veli Ahmet mahallelerinde, Kertil Tekke Mahalle Konağı çevresinde yer alan iki ayrı parka güvenlik kamerası sistemleri kurularak aktif hale getirildi. Kurulan kameralar sayesinde parklar anlık olarak izlenirken, kamusal alanlarda güvenliğin artırılması ve olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kurulan sistemler güvenliğin yanı sıra çevre denetimine de katkı sağlıyor. Akıllı Park altyapısı üzerinden atıkların takibi ve kontrolü gerçekleştiriliyor. Çevreyi kirletenler tespit edilerek gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor. İzmit Belediyesi, Akıllı Park Uygulaması ile kamusal alanlarda güvenliği artırmayı, dijital erişimi herkes için ulaşılabilir kılmayı ve çevreyi korumayı amaçlıyor. Çalışmalar, kent genelinde planlı şekilde devam edecek.