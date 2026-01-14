Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, şehir genelinde etkili olan kar yağışı Sapanca Gölü havzasına önemli katkı sağladı.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Sapanca Gölü için sevindirici gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Şehirdeki tüm vatandaşların umutla beklediği artış sonunda gerçekleşti. Uzun zamandır kuraklıkla mücadele eden Sapanca Gölü son yağışlarla birlikte bir haftada 8 santimlik artış yaşadı. Yaşanan artış ile birlikte 4 milyonmetreküplük su göl havzası ile buluştu.

Göl seviyesindeki 8 santimetrelik yükselişle birlikte 4 milyon metreküp su havzayla buluştu. Sakaryalılar tarafından özlemle beklenen yağışlar, gölü besleyen dere yataklarını da yeniden canlandırdı.

DERELER DOLDU, KIYILARDAKİ ÇEKİLME DURDU

Geçtiğimiz hafta 28,42 seviyesinde ölçülen Sapanca Gölü, kar yağışının ardından belirgin bir yükseliş kaydederek, 28,50 seviyelerine ulaştı.Karların erimesi ve yağışların aralıklı olarak devam etmesiyle birlikte dereler aracılığıyla göle ulaşan sular, seviye artışını hızlandırdı. Yağışlarla birlikte uzun süredir kurumaya yüz tutmuş dere yatakları yenidenhayat buldu.Kıyı kenarındaki belirginleşen çekilmeler ise geri gelmeye başladı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sapanca Gölü'nü besleyen havzada etkili olan yağışlar, göl seviyesinde kısa sürede olumlu bir tablo oluşturdu. Su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği için gelişmeleri anlık olarak takip ediyor, mevcut kaynaklarımızı korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yaşanan artış vatandaşlarımızda rahatlığa neden olmamalı. Şehrimizin göz bebeğinin geleceği için tasarrufu elden bırakmamalıyız' ifadelerine yer verildi.