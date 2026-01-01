İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen yılbaşı etkinlikleriyle İzmitliler, 2026 yılını Belsa Meydanı'nda müzik, eğlence ve sürprizler eşliğinde karşıladı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen yılbaşı programı, 7'den 70'e her yaştan vatandaşı bir araya getirdi. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar ve aileler için birbirinden renkli aktiviteler düzenlendi. İzmit Belediyesinin öz kaynaklarıyla üretilen yılbaşı süslemeleriyle alan, ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.

YILBAŞI COŞKUSU DOYASIYA YAŞANDI

Gece yarısına kadar devam eden programda; DJ performansları, animasyon gösterileri, çocuk oyunları ve sürpriz ikramlar yer aldı. Palyaço ve maskotların sahne aldığı animasyon gösterileriyle çocuklar keyifli anlar yaşadı. Oyunlar ve renkli etkinliklerle eğlenen miniklere aileleri de eşlik etti.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Etkinlik süresince patlamış mısır, pamuk şeker, meyve, lokma, salep ve sıcak çikolata gibi ikramlar ücretsiz olarak vatandaşlara sunuldu. İkramlar, yılbaşı coşkusunu paylaşan katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Akşam saatlerinde DJ Göktuğ Gönce, DJ Beril Özenbaş ve DJ Yağmur Aladağ'ın sahne aldığı performanslarla müzik ve eğlence zirveye ulaştı. İzmit Belediyesi'nin düzenlediği yılbaşı programı, birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıktığı unutulmaz bir geceye sahne oldu.