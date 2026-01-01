Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ve Yol Bakım Timi ekipleri, 2025 yılında kırsal mahalleler başta olmak üzere kent genelinde 3 bin talebi başarıyla yerine getirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda konforu ve güvenliği artırmak adına kent genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Yol Bakım Timi ve A Takımı ekipleri; 153 Çağrı Merkezi, Muhtar Aktif Sistemi ve arıza talep sistemine gelen 3 bin talebi başarıyla değerlendirdi. Böylelikle vatandaşların talep ve şikâyetleri dikkate alınarak kısa süre içerisinde sorunlar çözüme kavuşturuldu.

512 PERSONEL, 288 ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ

Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan A Takımı ve Yol Bakım Timleri alanında uzman 512 personel, 288 araç ve iş makinesi ile kent genelinde ihtiyaç duyulan üstyapı bakım ve onarım çalışmalarını daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde yerine getiriyor. Bu birimlere ek olarak 45 aracın satın alma işlemi devam ederken, 239 adet kiralık araç ve iş makinesi de çalışmalarda görev yapıyor.

İHTİYAÇ DUYULAN HER NOKTADA VARLAR

Hizmetlerini aynı anda daha çok bölgede sürdürebilmek amacıyla ihtiyaca göre personel sayısını artıran ve araç parkını genişleten A Takımı ve Yol Bakım Timleri, tam donanımlı ATK, greyder, kazıyıcı ve yükleyici, vinç, forklift, kamyon, kamyonet, asfalt silindiri, traktör, akaryakıt ikmal, kar küreme ve tuzlama ve hizmet araçlarından oluşan modern iş makinesi ve ekipman desteğiyle ihtiyaç duyulan her noktada kısa sürede ulaşarak, sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor.

ATİK VE HIZLI ÇALIŞMALAR

Yollarda, üstgeçit ve köprülerde, yaya kaldırımlarında her türlü üstyapı, bakım ve onarım çalışmaları ile pratik ve hızlı çalışmalar yapan Yol Bakım Timi ve A Takımı ekipleri, yaya ve araç güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek deformasyonlara hızlı bir şekilde müdahale ederek onarım ve bakım çalışmaları yapıyor. Ekipler ayrıca kış aylarında kar yağışı nedeniyle küreme, yol açma ve tuzlama çalışması da yapıyor.

BÜYÜKŞEHİR 'GÖZ KULAK' EKİBİ GÖREVE BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki sorunlara daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek amacıyla 'Göz Kulak' adını verdiği yeni saha ekibini göreve başlattı. Ekip, 12 ilçede aktif olarak sahada çalışıyor. A Takımı bünyesinde kurulan Göz Kulak birimi, cadde ve sokaklardaki eksiklikleri yerinde tespit ederek ilgili birimlere anında iletiyor.

ALANINDA UZMAN PERSONELLER

Araç ve personel sayısının artıran, yeni ekipmanlarla sahadaki etkinliğin güçlendiren 'Göz Kulak' ekipleri, mahallelerdeki sorunları tespit ederek, ilgili birimlere iletiyor. Alanında uzman personelden oluşan ekipler, mahallelerde üniformalı olarak görev yaparken, yaya ve araçlı denetimlerle sorunları tespit edip çözüm sürecini yakından takip ediyor. 'Göz Kulak' ekibi, Büyükşehir'in hızlı çözüm odaklı hizmet anlayışının daha da güçlenmesi sağlayacak.