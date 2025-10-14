İzmit Belediyesinin düzenlediği sağlıklı yaşam yürüyüşü etkinliğinde, katılımcılar bu akşam kentimizde oynanacak Türkiye-Gürcistan maçında milli takıma başarı dilemek için destek pankartı açtı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, kadınlara yönelik açık hava spor etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Sağlıklı yaşam yürüyüşleri kapsamında SEKA Park'ta düzenlenen etkinlikte, uzman spor eğitmenleri eşliğinde yürüyen kadınlar hem keyifli vakit geçirdi hem de güzel havanın tadını çıkararak spor yapma fırsatı buldu.

İzmit Belediyesinin düzenlediği yürüyüş etkinlikleri, kentte halk sağlığını ve yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra kentsel hareketliliği desteklemeyi de amaçlıyor. Bu organizasyonlarla vatandaşların günlük yaşamda daha fazla yürümeye ve aktif bir yaşam tarzını benimsemeye teşvik edilmesi hedefleniyor.

Etkinlikte ayrıca bu akşam kentimizde oynanacak olan Türkiye-Gürcistan futbol maçı öncesinde, katılımcılar milli takıma başarı dileklerini iletmek amacıyla hazırlanan pankartı açarak destek mesajı verdi.