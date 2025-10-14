Bursa'da Nilüfer Belediyesi çalışanları, motivasyonu artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Birimler Arası Voleybol Turnuvası'nda çekişmeli ve keyifli mücadelelere imza attı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi çalışanları, 'Birimler Arası Voleybol Turnuvası' kapsamında parkede buluştu. Motivasyonu artırmak ve kurum içi dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen turnuva, çalışanları sosyal bir etkinlikte bir araya getirdi.

Nilüfer Belediyesi'nin organizasyonuyla başlayan turnuva, heyecan dolu karşılaşmalarla start aldı. Toplam 6 takımın lig usulü mücadele ettiği turnuvanın açılış maçları, Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi'ndeki Pilar Marie Victoria Lopez Voleybol Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlk müsabakalarda Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü, Meclis Üyeleri'ni; Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü'nü; Yapı Kontrol Müdürlüğü ise İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nü 2-0'lık skorla mağlup etti.

Tek devreli lig usulüyle gerçekleştirilen turnuvada ilk dört sırayı alacak takımlar, yarı final ve final maçlarında mücadele etme hakkı kazanacak.

Beş hafta sürecek müsabakaların ardından turnuva, Yüzüncüyıl Gençlik ve Spor Salonu'nda oynanacak yarı final ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.