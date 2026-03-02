Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit'in tanınmış isimlerinden Hüseyin Keleş ile Fatih Bekaroğlu'nun iftarına konuk oldu. Büyükakın'a İzmit esnafına katkılarından dolayı teşekkür edildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yoğun programlarına Ramazan Ayı'nda da devam ediyor. Her akşam iftarlara katılan Başkan Büyükakın bu kez İzmit Çarşı esnafının davetlisiydi. Tanınmış iş insanlarından Hüseyin Keleş ile Fatih Bekaroğlu'nun ev sahibi olduğu iftara iş dünyası, oda başkanları ve siyasilerden de çok sayıda katılım oldu.

ESNAFTAN TEŞEKKÜR

Başkan Büyükakın ve davetliler oruçlarını birlikte açarken, iftar sonrası çaylar eşliğinde keyifli sohbet gerçekleşti. Esnaf, kentin ticari hayatına değer katan projelerinden ve iftar programına katılımlarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Esnafı kent ekonomisinin can damarı olarak gördüklerini ifade eden Başkan Büyükakın, her zaman esnafın yanında olacaklarını vurguladı.

Başkan Büyükakın, iftar sonrası çevre esnafı da dolaşıp, sohbet etti.